বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
মাদারীপুরে আন্তঃজেলা ডাকাত দলের প্রধান গ্রেফতার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৯আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৯
গ্রেফতার কালু হাওলাদার

মাদারীপুরে একাধিক মামলার আসামি আন্তঃজেলা ডাকাত দলের প্রধান কালু হাওলাদারকে (৪০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের উত্তর কাউয়াকুরি গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। 
গ্রেফতার কালু হাওলাদার ওই গ্রামের মৃত ফজলুল হক হাওলাদারের ছেলে।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ডাকাতিসহ কমপক্ষে ২০টি মামলা রয়েছে। 

মাদারীপুর সদর থানার ওসি আদিল হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিভিন্ন জেলায় সন্ত্রাস ও ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:
ডাকাতঅপরাধ
