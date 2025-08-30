অফিসের শত্রুর বিনাশ চেয়ে পাগলা মসজিদে চিরকুট, আছে রাজনীতির কথাও

বছরে কয়েকবার খোলা হয় কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদের দানবাক্স। প্রতিবারই কয়েক কোটি টাকার সঙ্গে পাওয়া যায় বিদেশি মুদ্রা, স্বর্ণালংকার ও চিরকুট। এবারও ৩২ বস্তার টাকা, বিদেশি মুদ্রা ও স্বর্ণালংকারের সঙ্গে বেশ কিছু চিরকুট পাওয়া গেছে। সেগুলোতে কেউ অফিসের শত্রুর চাকরিচ্যুতি, ভালোবাসার মানুষের প্রতি অনুভূতি, কাঙ্ক্ষিত চাকরিসহ নানান কথা লিখেছেন। একটি চিঠিতে ‘শেখ হাসিনা আসবে, বাংলাদেশ হাসবে’- এমন কথা লেখা ছিল।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সকালে মসজিদের দানবাক্স খোলার পর এমন অভিনব লেখা চিরকুট পাওয়া যায়।
চিরকুটে একজন লিখেছেন, তার অফিসে শত্রুদের কারণে প্রমোশন হচ্ছে না। তিনি শত্রুদের নাম উল্লেখ করে তারা যেন অফিস থেকে যেন বের হয়ে যায় সে কামনা করলেন।
একজন আলেমদের কাছে তার সন্তানদের জন্য দোয়া চাইলেন। অনেকেই মনের মানুষ ‘হালাল’ হিসেবে পাওয়ার আকুতি জানালেন। এমনকি প্রিয় মানুষকে না পেলে নিজেকে উঠিয়ে নেওয়ার আবেদনও করলেন একজন।
একজন ফ্ল্যাট চেয়ে ঋণ থেকে মুক্তির প্রার্থনা করেছেন। আরেকজন তার স্বামী যেন ভালো আচরণ করেন ও সৎ পথে ফিরে আসেন সে আবেদন জানিয়েছেন। দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ উল্লেখ করে যেকোনও একটি রাজনৈতিক দলকে দেশের জন্য কবুল করার জন্য আবেদন করেছেন এক ব্যক্তি। আরেকজন এসএসসিতে ভালো ফলের প্রার্থনা করেছেন।
এদিকে, পাগলা মসজিদের দানবাক্সে পাওয়া ৩২ বস্তার টাকা গণনা চলছে। রাতে জানা যাবে এবার কত টাকা পড়েছে।