X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাবার ছুরিকাঘাতে ছেলের মৃত্যু, শ্রীনগরে একদিনে তিন লাশ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৯আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৯
শ্রীনগর থানা

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে বাবার ছুরিকাঘাতে ছেলে আব্দুল আহাদের (৩৪) মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, উপজেলার কোলাপাড়া এলাকা থেকে এক ব্যক্তির ও ঘোলঘর রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে উপজেলায় একদিনে তিন লাশ উদ্ধার করলো পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস।

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের জোড়দীঘিরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নিহতের বাবাকে পুলিশ আটক করেছে।

নিহতের স্বজনরা জানান, মাদকাসক্ত ছেলে আহাদ বাবা আবুল হোসেনের কাছে মাদক সেবনের জন্য টাকা দাবি করে। বৃদ্ধ বাবা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে আহাদ বাবাকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করতে তেড়ে আসে। এ সময় বৃদ্ধ বাবা আত্মরক্ষার জন্য ছেলেকে পাল্টা ছুরিকাঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হয় ছেলে। পরে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনগর সার্কেল আনিসুর রহমান জানান, এ ঘটনায় অভিযুক্ত বাবাকে আটক করেছে পুলিশ। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, অন্যদিকে কোলাপাড়া ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাইকশা গ্রামে মামুন কাজী (৭০) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকায় ঘটনাটি রহস্যজনক বলে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

এর আগে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ঘোলঘর রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
লাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
গুলশান লেকে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু
কুমিল্লায় মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার, আটক ২
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
আফগানিস্তানে ভূমিকম্প: আহত পুরুষদের তুলনায় নারীদের চিকিৎসায় দেরি হওয়ার আশঙ্কা
আফগানিস্তানে ভূমিকম্প: আহত পুরুষদের তুলনায় নারীদের চিকিৎসায় দেরি হওয়ার আশঙ্কা
বাঁকখালী নদীতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু
বাঁকখালী নদীতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ডাকসু নির্বাচন স্থগিত
ডাকসু নির্বাচন স্থগিত
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media