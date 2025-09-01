বাবার ছুরিকাঘাতে ছেলের মৃত্যু, শ্রীনগরে একদিনে তিন লাশ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে বাবার ছুরিকাঘাতে ছেলে আব্দুল আহাদের (৩৪) মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, উপজেলার কোলাপাড়া এলাকা থেকে এক ব্যক্তির ও ঘোলঘর রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে উপজেলায় একদিনে তিন লাশ উদ্ধার করলো পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস।
আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ষোলঘর ইউনিয়নের জোড়দীঘিরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নিহতের বাবাকে পুলিশ আটক করেছে।
নিহতের স্বজনরা জানান, মাদকাসক্ত ছেলে আহাদ বাবা আবুল হোসেনের কাছে মাদক সেবনের জন্য টাকা দাবি করে। বৃদ্ধ বাবা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে আহাদ বাবাকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করতে তেড়ে আসে। এ সময় বৃদ্ধ বাবা আত্মরক্ষার জন্য ছেলেকে পাল্টা ছুরিকাঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হয় ছেলে। পরে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনগর সার্কেল আনিসুর রহমান জানান, এ ঘটনায় অভিযুক্ত বাবাকে আটক করেছে পুলিশ। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, অন্যদিকে কোলাপাড়া ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাইকশা গ্রামে মামুন কাজী (৭০) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকায় ঘটনাটি রহস্যজনক বলে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।
এর আগে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ঘোলঘর রেললাইনের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে।