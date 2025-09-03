মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে মাদারীপুরের শিবচরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে কে এম মশিউর রহমান (৩৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শিবচর উপজেলার বন্দরখোলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
কে এম মশিউর রহমান বরিশাল জেলা বুড়িরহাট এলাকার মোস্তাফিজুর রহমানের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে কে এম মশিউর রহমান বান্দরবান থেকে মোটরসাইকেলে করে বরিশালের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। মোটরসাইকেলটি সকালে বন্দরখোলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আসলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথায় গুরুতর আঘাত পান মশিউর। খবর পেয়ে হাইওয়ে থানা পুলিশের একটি দল তাকে উদ্ধার করে শিবচর ১০০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। তার আত্মীয়স্বজনরা এলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।’