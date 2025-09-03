X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

মাদারীপুর প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৫আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:০৫
শিবচর হাইওয়ে থানা

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে মাদারীপুরের শিবচরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে কে এম মশিউর রহমান (৩৬) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শিবচর উপজেলার বন্দরখোলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

কে এম মশিউর রহমান বরিশাল জেলা বুড়িরহাট এলাকার মোস্তাফিজুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে কে এম মশিউর রহমান বান্দরবান থেকে মোটরসাইকেলে করে বরিশালের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। মোটরসাইকেলটি সকালে বন্দরখোলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আসলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথায় গুরুতর আঘাত পান মশিউর। খবর পেয়ে হাইওয়ে থানা পুলিশের একটি দল তাকে উদ্ধার করে শিবচর ১০০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। তার আত্মীয়স্বজনরা এলে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:
মৃত্যুমোটরসাইকেল দুর্ঘটনাশিবচরশিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা
রুশ জ্বালানি ক্রয়ে ভারতের জন্য বিশেষ মূল্যছাড়
সাবিনা ইয়াসমীনের জন্মদিনে...
ডাচদের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ, বেঞ্চের শক্তি পরীক্ষা করতে পারে বাংলাদেশ
লতিফ সিদ্দিকীসহ ৭ জনের জামিন আবেদন, শুনানি দুপুরে
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
