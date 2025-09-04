গাজীপুরে কাঁচাবাজারে আগুন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

গাজীপুরে কাঁচাবাজারে অগ্নিকাণ্ডে বিভিন্ন দোকানের কাঁচামাল পুড়ে গেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনে কাঁচাবাজারের মুদিদোকানের মালামাল পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল পৌনে ৬টার দিকে মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা কাঁচাবাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
ব্যবসায়ীরা জানান, হঠাৎ আগুনে তাদের মুদিদোকানের বিভিন্ন ধরনের তেল, চিনি, ডাল, চাল, আলু, পেঁয়াজ-রসুন, ময়দা, আটা, সাবানসহ বিভিন্ন পণ্য পুড়ে গেছে। তবে কী কারণে এবং কার দোকান থেকে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা কেউই বলতে পারছেন না।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক (ডিএডি) মোহাম্মদ মামুন জানান, সকাল পৌনে ৬টার দিকে নগরীর চান্দনা চৌরাস্তা মুদিখানা মার্কেটের একটি দোকানের ওপর দিয়ে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। হঠাৎ করেই ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা বের হতে দেখে তারা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের দোকান ও স্থাপনায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে চান্দনা চৌরাস্তা মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। আগুনের তীব্রতা বেড়ে গেলে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটি ইউনিট তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিটের কর্মীদের চেষ্টায় সকাল ৭টা ২০মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।