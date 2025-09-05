X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
বাংলা ট্রিবিউনে সংবাদ প্রকাশ

পদ্মায় নৌপুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ জাল জব্দ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫৬আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:৫৬
অবৈধ জাল জনসম্মুখে পুড়িয়ে ফেলা হয়

‘চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ’ শিরোনামে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) জনপ্রিয় অনলাইন ‘বাংলা ট্রিবিউন’-এ সংবাদ প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। সংবাদ প্রকাশের পরদিন  রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলায় পদ্মা নদীতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল জব্দ করে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে প্রশাসন ও পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত দৌলতদিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের পদ্মা নদীর বেতকা ও রাখালগাছি এলাকা থেকে ৫০টি ২৫০০ মিটার চায়না দুয়ারী জাল জব্দ করা হয়। পরে এসব জাল দৌলতদিয়া ১ নম্বর ফেরিঘাটে এনে জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। জাল পোড়ানোর সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাহিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

নদীতে অভিযান পরিচালনা করেন দৌলতদিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ত্রিনাথ সাহা। এ সময় উপপরিদর্শক (এসআই) মেহেদী হাসান অপূর্বসহ পুলিশ ফাঁড়ির অন্যান্য সহদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ত্রিনাথ সাহা বলেন, ‘দেশীয় প্রজননের মাছ রক্ষার্থে আমরা পদ্মা নদীর বেতকা থেকে অভিযান চালিয়ে চায়না দুয়ারী জব্দ করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করেছি। আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি। জেলেদের উচিত নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার না করা।’

ইউএনও নাহিদুর রহমান বলেন, ‘পদ্মা নদীতে অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল ধ্বংসের অভিযানে দৌলতদিয়া নৌপুলিশের অভিযানে ২৫০০ মিটার জাল জব্দ করে জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। অবৈধ এই জালটি ব্যবহার করা নিষেধ, এই জাল থেকে ছোট জাতের মাছও বাঁচতে পারে না, দেশীয় মাছ রক্ষায় আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। নদীতে যেসব জাল নিষিদ্ধ আছে, জেলেরা যেন সেসব জাল ব্যবহার না করে।’

এদিকে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তারা জানান, ইলিশসহ দেশীয় মাছ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিত হওয়া উচিত।

/কেএইচটি/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই
ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই
বিদেশি অপরাধীদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের
বিদেশি অপরাধীদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের
ঘরের মাঠে এটাই ছিল শেষ ম্যাচ: মেসি
ঘরের মাঠে এটাই ছিল শেষ ম্যাচ: মেসি
সময় থাকলে ঘুরে আসুন সাদা শাপলার বিল
সময় থাকলে ঘুরে আসুন সাদা শাপলার বিল
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media