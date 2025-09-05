দুই মহাসড়কের প্রবেশমুখে অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে নগরকান্দা উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফের মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪টা ১০ মিনিটের দিকে ভাঙ্গা গোলচত্বরের ঢাকা–খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের প্রবেশমুখ একযোগে অবরোধ করেন তারা।
অবরোধের কারণে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এতে দূরপাল্লার বাস, মালবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকে পড়ে এবং যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছায়।
ঘটনাস্থলে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও স্থানীয় থানার পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকিবুজ্জামান বলেন, ভাঙ্গা গোলচত্বরে দুটি মহাসড়কের প্রবেশমুখ স্থানীয় বাসিন্দারা অবরোধ করে রেখেছেন। এতে প্রচণ্ড গাড়ির চাপ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি, তবে এখনও অবরোধকারীরা মহাসড়ক ছাড়েননি।