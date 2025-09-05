X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুই মহাসড়কের প্রবেশমুখে অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৪আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৪
ফরিদপুরে মহাসড়ক অবরোধ

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে নগরকান্দা উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফের মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪টা ১০ মিনিটের দিকে ভাঙ্গা গোলচত্বরের ঢাকা–খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের প্রবেশমুখ একযোগে অবরোধ করেন তারা।

অবরোধের কারণে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এতে দূরপাল্লার বাস, মালবাহী ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকে পড়ে এবং যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছায়।

ঘটনাস্থলে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও স্থানীয় থানার পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন।

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকিবুজ্জামান বলেন, ভাঙ্গা গোলচত্বরে দুটি মহাসড়কের প্রবেশমুখ স্থানীয় বাসিন্দারা অবরোধ করে রেখেছেন। এতে প্রচণ্ড গাড়ির চাপ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি, তবে এখনও অবরোধকারীরা মহাসড়ক ছাড়েননি।

/এফআর/
বিষয়:
আন্দোলনঅবরোধ
সম্পর্কিত
ফরিদপুরে আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে দুই মহাসড়ক অবরোধ
কিশোরগঞ্জে শিক্ষককে মারধর করায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে সড়ক ছাড়লেন শ্রমিকরা, কুড়িলে যান চলাচল স্বাভাবিক
সর্বশেষ খবর
হামজা ছাড়াও বাংলাদেশ শক্তিশালী দল: নেপাল কোচ
হামজা ছাড়াও বাংলাদেশ শক্তিশালী দল: নেপাল কোচ
নেপালকে শক্তিশালী বললেও জয়-ই লক্ষ্য জামালের
নেপালকে শক্তিশালী বললেও জয়-ই লক্ষ্য জামালের
সাবেক এমপি পাভেল কারাগারে
সাবেক এমপি পাভেল কারাগারে
ভোটিং প্রক্রিয়া নিয়ে চারটি সচেতনতামূলক সভা করবে ডাকসু নির্বাচন কমিশন
ভোটিং প্রক্রিয়া নিয়ে চারটি সচেতনতামূলক সভা করবে ডাকসু নির্বাচন কমিশন
সর্বাধিক পঠিত
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media