শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগা নিয়ে হাতাহাতি-সংঘর্ষ, ‘গুলিবিদ্ধ’সহ আহত ৬

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৮আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৮
মুন্সীগঞ্জ সদর থানা

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার চরাঞ্চলের মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের মুন্সীকান্দি গ্রামে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ‘গুলিবিদ্ধ’সহ ৬ জন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে পূর্ববিরোধের জের ধরে ওয়াহিদ মোল্লা গ্রুপের লোকজনের সঙ্গে একই এলাকার উজির আলীর লোকজনের সংঘর্ষ হয়।

এ সময় আহতরা হলেন- সাইদুল মাদবর (৪৫), মঞ্জু সরকার (৫৫), শামীম সরকার (২৭), জাহাঙ্গীর সরকার (৩৫), নজু সরকার (৬৫) ও শরীফ মাদবর (৬৫)।

মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক মাসুদুর রহমান এ খবর নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘আহতদের মধ্যে চার জনকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে। তাদের শরীরে গুলির আঘাত রয়েছে। তবে আমরা বলতে পারছি না সেটা কী ধরনের গুলি। ককটেলের প্লেটও হতে পারে।’

মুন্সীগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, ‘গত বুধবার একটি অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগার বিষয় নিয়ে আজ (শুক্রবার) দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে হাতাহাতি ও পরে সংঘর্ষ শুরু হয়। আমরা এখনও গুলিবিদ্ধের কোনও খবর পাইনি। তবে ওই এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণে ৩-৪ জন আহত হয়েছেন। তারা মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সংঘর্ষআহতগুলিবিদ্ধ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media