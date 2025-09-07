X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
গাজীপুরে ব্যবসায়ীকে আটক করায় র‌্যাবের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৪আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৪
গাজীপুরে অটোরিকশার পার্টস ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেনকে আটকের প্রতিবাদে শ্রীপুর-বরমী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লোকজন

গাজীপুরে অটোরিকশার পার্টস ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেনকে আটকের প্রতিবাদে শ্রীপুর-বরমী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লোকজন। এ সময় তারা সড়কের চৌরাস্তা এলাকায় র‌্যাবের গাড়ি আটকে মোশারফকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানান। এতে সড়কের উভয় পাশে যানজট সৃষ্টি হয়। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা।

মোশারফ হোসেন শ্রীপুর উপজেলার বরমী মধ্যপাড়া গ্রামের আহম্মদ আলীর ছেলে। তিনি বরামা চৌরাস্তা এলাকায় অটোরিকশার পার্টসের ব্যবসা করেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, রবিবার বিকালে র‌্যাব সদস্যরা দুটি গাড়িতে এসে মোশারফের দোকানে ঢুকে অস্ত্রসহ আটকের কথা জানান। পরে তাকে র‌্যাবের গাড়িতে তোলা হয়। তাকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে অভিযোগ করে র‌্যাবের গাড়ি আটকে দেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয় লোকজন। সেইসঙ্গে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাদের দাবি, একাধিক মামলার আসামি স্থানীয় শীর্ষ সন্ত্রাসী মো. জহিরুল ইসলাম লিটনের নির্দেশে র‌্যাব ব্যবসায়ী মোশারফকে আটক করে। 

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বরামা চৌরাস্তা এলাকায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী জহিরুল ইসলাম কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা ও ব্যবসায়ীরা ওই দিন রাতে জহিরুলের বাড়ি ঘেরাও করে রাতভর বিক্ষোভ করেন। তারা জহিরুলকে গ্রেফতারের দাবি জানান। জহিরুল বরমী ইউনিয়নের বরামা গ্রামের মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে। চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। মাদক ব্যবসায় সরাসরি জড়িত। ওই দিন স্থানীয়রা ধাওয়া দিলে পালিয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ লোকজন তার বাড়ি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই ঘটনার সূত্র ধরে ব্যবসায়ী মোশারফকে আটক করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

র‌্যাব-১ গাজীপুর পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের কমান্ডার পুলিশ সুপার কে এম এ মামুন খান চিশতী বলেন, ‘র‌্যাব উত্তরা টিম ব্যবসায়ী মোশারফকে আটক করেছিল। পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থলে আছি। বিষয়টি তদস্ত করে দেখছি আমরা। তার কাছে অস্ত্র ছিল কিনা, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

মোশারফকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে এমন অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অভিযোগটি যাচাই-বাছাই করে দেখে ব্যবস্থা নেবেন।’

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘ব্যবসায়ী মোশারফকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেন তাকে র‌্যাব আটক করলো, সেজন্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ীলা। তবে তার কাছে অস্ত্র ছিল কিনা, এ বিষয়ে আমি সঠিক জানি না। যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থলে রয়েছে।’

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৯ জুলাই র‍্যাব বরমী ইউনিয়নের কায়েতপাড়া গ্রাম থেকে জহিরুল ইসলাম লিটনকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছিল। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। একই ইউনিয়নের আরেক চিহ্নিত সন্ত্রাসী সুমনকে গত ২৯ আগস্ট পুলিশ গ্রেফতার করলে তার সহযোগীরা পুলিশের গাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সেই হামলায় পুলিশের সাত সদস্য আহত হন। 

বিক্ষোভর‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নআটকঅবরোধ
