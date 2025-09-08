X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কোটালীপাড়ায় আ.লীগ নেতা মঙ্গু শিকদার কারাগারে

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫২আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫২
গ্রেফতার আওয়ামী লীগ নেতা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় আওয়ামী লীগ নেতা মঙ্গু শিকদারকে (৬৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত গভীর রাতে কোটালীপাড়া উপজেলার কাকডাঙ্গা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে কোটালীপাড়া থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

তিনি কোটালীপাড়া উপজেলার কাকডাঙ্গা গ্রামের মৃত আমজেদ শিকদারের ছেলে ও পিঞ্জুরী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিলে তাকে গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ জুলাই কোটালীপাড়া উপজেলার ওয়াবদার হাট নামক স্থানে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতারা জড়ো হয়ে মহাসড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভ করেন। এতে জনমনে আতঙ্ক ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় পুলিশ ১৫৫ জনকে জ্ঞাত ও দেড় হাজার জনকে অজ্ঞাত দেখিয়ে কোটালীপাড়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করে।

কোটালীপাড়া থানার ওসি খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, ১৬ জুলাই মহাসড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভের ঘটনায় সন্দিগ্ধ আসামি হিসেবে মঙ্গু শিকদারকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত এই মামলায় আমরা ৬২ আসামিকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

/এফআর/
বিষয়:
আওয়ামী লীগগোপালগঞ্জ
সম্পর্কিত
আরও এক হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম
ভাঙ্গুড়া উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান গ্রেফতার
মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী সুইটি রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রে রুশ হামলায় বিভিন্ন স্থানে ব্ল্যাকআউট
ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রে রুশ হামলায় বিভিন্ন স্থানে ব্ল্যাকআউট
জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে: ঢাবি উপাচার্য
জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে: ঢাবি উপাচার্য
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
মঙ্গলবার ঢাবিতে সীমিত থাকবে যান চলাচল, আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ
মঙ্গলবার ঢাবিতে সীমিত থাকবে যান চলাচল, আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
মৃত্যুর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলে গেলেন বদরুদ্দীন উমর
মৃত্যুর আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জবানবন্দিতে যা বলে গেলেন বদরুদ্দীন উমর
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media