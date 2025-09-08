কোটালীপাড়ায় আ.লীগ নেতা মঙ্গু শিকদার কারাগারে

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় আওয়ামী লীগ নেতা মঙ্গু শিকদারকে (৬৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত গভীর রাতে কোটালীপাড়া উপজেলার কাকডাঙ্গা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে কোটালীপাড়া থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।
তিনি কোটালীপাড়া উপজেলার কাকডাঙ্গা গ্রামের মৃত আমজেদ শিকদারের ছেলে ও পিঞ্জুরী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক।
বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। আদালত তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিলে তাকে গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ জুলাই কোটালীপাড়া উপজেলার ওয়াবদার হাট নামক স্থানে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতারা জড়ো হয়ে মহাসড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভ করেন। এতে জনমনে আতঙ্ক ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় পুলিশ ১৫৫ জনকে জ্ঞাত ও দেড় হাজার জনকে অজ্ঞাত দেখিয়ে কোটালীপাড়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করে।
কোটালীপাড়া থানার ওসি খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, ১৬ জুলাই মহাসড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভের ঘটনায় সন্দিগ্ধ আসামি হিসেবে মঙ্গু শিকদারকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। এ পর্যন্ত এই মামলায় আমরা ৬২ আসামিকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।