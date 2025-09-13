X
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করাই বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য: মঈন খান

নরসিংদী প্রতিনিধি
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:১৯আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:১৯
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আব্দুল মঈন খান

‘বিএনপি সন্ত্রাস, সংঘাত আর লুটপাটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, আইনের শাসনে বিশ্বাস করে। জনগণের অধিকার, জবাবদিহি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করাই বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য’—বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকালে নরসিংদীর পলাশে গাজারিয়া ইউনিয়নের পারুলিয়া মোড়ে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘ ১৫ বছর আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) দেশে উন্নয়নের নামে লুটপাট চালিয়েছে। তাদের লুটপাটে দেশ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। উন্নয়নের নামে টাকা বরাদ্দ নিয়েছে, সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কোনও কাজ করেনি, করেছে শুধু লুটপাট।’

মঈন খান বলেন, ‘একটি দেশের উন্নতির জন্য শুধু শহর উন্নত করলেই হবে না, গ্রামগুলোও উন্নত করতে হবে।’ আগামীতে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশের প্রতিটি গ্রাম উন্নয়নে কাজ করবে বলেও জানান তিনি।

পথসভায় বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
বিএনপিড. আব্দুল মঈন খান
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
