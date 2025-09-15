X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ছাদের পানি পড়া নিয়ে বিবাদে ভাই-ভাতিজাদের হাতে ব্যবসায়ী খুনের অভিযোগ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০১আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০১
নিহতের স্বজনদের আহাজারি

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বাড়ির ছাদের পানি পড়াকে কেন্দ্র করে বিবাদে ভাই ও ভাতিজাদের হাতে আনন্দ ঘোষ (৪৫) নামের এক মুদি ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়েছেন নিহতের স্ত্রী মিতা ঘোষ (৩৫)।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামের ঘোষ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আনন্দ ঘোষ উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের উনশিয়া গ্রামের মৃত সুধীর ঘোষের ছেলে। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আনন্দ ঘোষ ছিল সেজো। বাকি ভাইদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘরে ছাদের পানি পড়া নিয়ে বিবাদ চলছিল আনন্দ ঘোষের।

কোটালীপাড়া থানা পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আনন্দ ঘোষের বাড়ির ছাদ থেকে পানি পড়ে বাড়ির চলাচলের রাস্তা কর্দমাক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে ভাইদের সঙ্গে বিবাদ চলছিল। রবিবার রাত ৯টার দিকে এই ঘটনা নিয়ে আনন্দ ঘোষের স্ত্রী মিতা ঘোষের সঙ্গে মেজো ভাই কালা চাঁদ ঘোষের ছেলে সৌরভ ঘোষ ও নয়ন ঘোষের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা মিতা ঘোষকে কিলঘুষি মারে। এ সময় আনন্দ ঘোষ এগিয়ে এলে তার বড় দুই ভাই কালা চাঁদ ঘোষ, যুগল ঘোষ ও কালা চাঁদের দুই ছেলে কাঠের চলা (লাকড়ি) দিয়ে তাকে মারপিট করে। মুমূর্ষু অবস্থায় আনন্দ ঘোষকে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সরেজমিনে আজ সোমবার সকালে আনন্দ ঘোষের বাড়িতে দেখা যায় মাতম। আনন্দ ঘোষের স্কুলপড়ুয়া মেয়ে অথৈ ঘোষ বারবার মূর্ছা যাচ্ছে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে সাংবাদিকদের বলে, ‘আমার আর নার্স হওয়া হলো না। বাবার খুব শখ ছিল আমাকে নার্স বানানোর। আমার আপন কাকা ও কাকাতো ভাইয়েরা বাবাকে খুন করে ফেললো। আমি আমার বাবার হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিবেশী বলেন, ‘ছাদের পানি পড়াকে কেন্দ্র করে ঘরোয়াভাবে একাধিকবার সালিশি দরবার হলেও কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি না। শেষ পর্যন্ত খুন হলো এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে।’

এ বিষয়ে জানার জন্য আনন্দ ঘোষের অপর চার ভাই গৌরাঙ্গ, কালা চাঁদ, যুগল ও মিলন ঘোষকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাখাওয়াত হোসেন সেন্টু স্যারসহ আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছে।’

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
গোপালগঞ্জখুন
সম্পর্কিত
বিয়েতে বাধা দেওয়ায় প্রেমিকাকে খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার ৩
জুলাই সনদকে আইনে স্বীকৃতি দিয়ে ২০২৬ সালে নির্বাচন চাই: মামুনুল হক
নরসিংদীর শিবপুরে জোড়া খুন
সর্বশেষ খবর
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নতুন মামলায় গ্রেফতার
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নতুন মামলায় গ্রেফতার
গাড়ি পোড়ানোর মামলা: ফখরুল-গয়েশ্বরসহ ৭৭ জনকে অব্যাহতি
গাড়ি পোড়ানোর মামলা: ফখরুল-গয়েশ্বরসহ ৭৭ জনকে অব্যাহতি
‘এই অর্জন আমার জন্য এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত’
‘এই অর্জন আমার জন্য এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত’
আরও দুই জনের জবানবন্দি শেষ হলে শেখ হাসিনার মামলায় যুক্তিতর্ক শুরু
আরও দুই জনের জবানবন্দি শেষ হলে শেখ হাসিনার মামলায় যুক্তিতর্ক শুরু
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media