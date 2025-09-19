জেলা বিএনপির সম্মেলনে আগামীকাল কিশোরগঞ্জে যাচ্ছেন মির্জা ফখরুল

দীর্ঘ ৯ বছর পর আগামীকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। এদিন বেলা ১১টায় জেলা শহরের পুরাতন স্টেডিয়ামে এ সম্মেলন অনুষ্ঠানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠানস্থলে তৈরি করা হচ্ছে সুবিশাল মঞ্চ। শহরের উল্লেখযোগ্য সড়কগুলোতে কেন্দ্রীয় নেতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে কয়েক শ তোরণ। এ ছাড়াও দলীয় নেতাকর্মীদের ছবি-সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে অনুষ্ঠানস্থলসহ জেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক ও অলিগলি।
এর আগে, ২০১৬ সালের ২২ নভেম্বর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় এক দশক পর হতে যাওয়া নতুন সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।
ইতোমধ্যে সম্মেলনের সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে জানিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি শরীফুল আলম বলেন, ‘১৩টি উপজেলা ও ৮টি পৌরসভা মিলিয়ে জেলা বিএনপির মোট ২১টি ইউনিটের ২০৯০ জন কাউন্সিলরসহ ৭০ থেকে ৮০ হাজার নেতাকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবেন। আশা করছি, খুবই সফল একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।’