নরসিংদীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জেরে এবার দ্বিতীয় খুন

নরসিংদী প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:৩২আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:৩২
ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে পুলিশ

নরসিংদীর আলোকবালীতে ইদন মিয়া হত্যাকাণ্ডের এক দিনের মাথায় ফেরদৌসি আক্তার (৩৫) নামে এক গৃহবধূকে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আলোকবালী ইউনিয়নের বীরগাও সাতপাড়া গ্রামে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যায় এ তথ্য নিশ্চিত করে পুলিশ। 

নিহত ফেরদৌসি আক্তার আলোকবালী ইউনিয়নের বীরগাও সাতপাড়া গ্রামের রয়েস আলীর স্ত্রী। বৃহস্পতিবার ভোরে বিএনপির দুটি বিবদমন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ইদন মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বেশ কয়েকদিন ধরেই সদর উপজেলার চরাঞ্চল আলোকবালীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আলোকবালী ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক শাহ আলম চৌধুরী ও বহিষ্কৃত সদস্য সচিব কাইয়ুম মিয়ার গ্রুপের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জের ধরে বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ভোর ৫টার দিকে শাহ আলম চৌধুরীর গ্রুপের হামলায় গুলিতে কাইয়ুম সমর্থক ইদন মিয়া (৬০) নিহত হয়। এ সময় গুলিবিদ্ধসহ আরও ১০ জন আহত হন।

এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজ চলাকালে কাইয়ুম গ্রুপের হামলায় শাহ আলম গ্রুপের সমর্থক সাতপাড়া গ্রামের রয়েস আলীর বাড়ির উঠানে তার স্ত্রী ফেরদৌসী আক্তারকে গুলি ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ হামলার ঘটনায় আরও দুই ব্যক্তি আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার জানান, আলোকবালীর চরাঞ্চলে সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক নারী নিহত হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত জানতে কাজ করছে জেলা পুলিশ। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

