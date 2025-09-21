গোপালগঞ্জে ৩১ মাদক মামলার আসামি ফের মাদকসহ গ্রেফতার

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় একাধিক মাদক মামলার আসামিকে ৫৫০টি ইয়াবাসহ গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকালে উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের দক্ষিণ কুশলী গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে রাতে তাকে টুঙ্গিপাড়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তির নাম নবীর শিকদার (৩৫)। তিনি দক্ষিণ কুশলী গ্রামের ফায়েজুর শিকদারের ছেলে। পুলিশ জানায়, নবীর শিকদারের বিরুদ্ধে টুঙ্গিপাড়া ও গোপালগঞ্জের বিভিন্ন থানায় মোট ৩১টি মাদক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি আছে।
এ তথ্য নিশ্চিত করেন টুঙ্গিপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মনির হোসেন। তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার বিকালে যৌথ বাহিনীর একটি দল দক্ষিণ কুশলী গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় নবীর শিকদারকে গ্রেফতার করে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ৫৫০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
পুলিশের দাবি, নবীর দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সক্রিয় মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে দাখিল হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে মাদক পাচার, মাদক বিক্রি ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ রয়েছে।
এদিকে স্থানীয়রা জানান, নবীর শিকদার দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসা করে আসছিলেন। এ কারণে যুবসমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছিল। তাকে গ্রেফতার করায় এলাকাবাসী স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।
মাদকবিরোধী চলমান অভিযানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।