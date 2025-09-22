X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার, গোয়ালন্দে চার যানবাহনকে জরিমানা

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৮আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৮
চারটি বাস-ট্রাকে হাইড্রোলিক হর্ন জব্দসহ ধ্বংস ও জরিমানা আদায় করা হয়

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিষিদ্ধ হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় গোয়ালন্দ বাসস্ট্যান্ডে ৪টি বাস-ট্রাকে হাইড্রোলিক হর্ন জব্দসহ ধ্বংস ও ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাহিদুর রহমান।

এ সময় পরিবেশ অধিদফতর রাজবাড়ী জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. ইমরান হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ইউএনও নাহিদুর রহমান বলেন, ‘মহাসড়কে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিষিদ্ধঘোষিত হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহারকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় জেলা পরিবেশ অধিদফতরের সহযোগিতায় ৪টি যানবাহন থেকে হাইড্রোলিক হর্ন জব্দসহ ধ্বংস করা হয় ও ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘মহাসড়কে চলাচলরত শিশু ও বয়স্কদের হাইড্রোলিক হর্নের বিকট শব্দে শারীরিক অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাসস্ট্যান্ডে বিভিন্ন যানবাহনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।’

