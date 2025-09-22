এবার উৎবসমুখর পরিবেশে পূজা অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘এবারের শারদীয় দুর্গাপূজায় কোনও নিরাপত্তাঝুঁকি নেই। বিগত সময়ের চেয়ে এবার আরও বেশি সম্প্রীতির বন্ধন অটুট থাকবে এবং উৎবসমুখর পরিবেশে পূজা অনুষ্ঠিত হবে।’
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে নারায়ণগঞ্জ শহরের রামকৃষ্ণ মিশনের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
দুর্গাপূজা উৎসবকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের শঙ্কা নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘নারায়ণগঞ্জে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের শঙ্কা নেই। সারা দেশে ৩৩ হাজার মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডপে পূজা উদযাপন কমিটি ৭ জন করে ভলেন্টিয়ার নিয়োগ দেবে, আনসার সদস্য থাকবে ৮ জন করে। এ ছাড়াও পুলিশ, র্যাব, সেনাবাহিনীর সদস্যরাও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকবেন।’
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সব সময়ই ছিল। এ বছর সম্প্রীতি আরও ভালো হয়েছে। এবার পূজা উৎসবমুখর হবে। আর নিরাপত্তার কোনও ঘাটতি নেই।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি রেজাউল করিম মল্লিক, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞা, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীমউদ্দিন, র্যাব-১১ অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা পূজা উদযাপন কমিটির উপদেষ্টা প্রবীর কুমার সাহা, নারায়ণগঞ্জ জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শংকর কুমার দে, সাধারণ সম্পাদক শিখন সরকার শিপন ও আমলাপাড়া পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি প্রবীর কুমার সাহা প্রমুখ।
পরে শহরের আমলাপাড়া পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন উপদেষ্টা।