মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
স্ট্যান্ড দখলে নিতে হামলা চালিয়ে ১৬ গাড়ি ভাঙচুর যুবদল নেতাকর্মীর, আহত ১০

ফরিদপুর প্রতিনিধি
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭
ফরিদপুর সদর উপজেলায় মাহিন্দ্রা স্ট্যান্ড দখল নিতে হামলা চালিয়েছেন জেলা যুবদলের সহসভাপতি মাসুদুর রহমানের পক্ষের লোকজন

ফরিদপুর সদর উপজেলায় মাহিন্দ্রা স্ট্যান্ড দখল নিতে হামলা চালিয়েছেন জেলা যুবদলের সহসভাপতি মাসুদুর রহমানের পক্ষের লোকজন। এ সময় ১৬টি মাহিন্দ্রা ভাঙচুর করা হয়। এতে বাধা দিলে ১০ জন চালককে মারধর করেন হামলাকারীরা। মারধরের শিকার চালকরা এসব অভিযোগ করেছেন।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের ভাঙ্গা রাস্তার মোড় এলাকায় মাহিন্দ্রা স্ট্যান্ডে এ হামলা চালান জেলা যুবদলের সহসভাপতি মাসুদুর রহমানের পক্ষের লোকজন। তবে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এই যুবদল নেতা। হামলায় আহতদের মধ্যে রাইফুল আলম, মামুন মণ্ডল, সোলেমান শেখ ও মোতালেব মল্লিককে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। তবে তাদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।

এলাকাবাসী ও মাহিন্দ্রা চালকরা জানান, শহরের হাজরাতলার মোড় এলাকায় সালথাগামী মাহিন্দ্রা স্ট্যান্ড এবং অপরদিকে ভাঙ্গা রাস্তার মোড়ে কানাইপুরগামী মাহিন্দ্রা স্ট্যান্ড। সালথার গাড়ি কানাইপুর স্ট্যান্ড অতিক্রম করার সময় সেখানে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না। তবে মঙ্গলবার সড়কে যানজট থাকায় সালথার একটি মাহিন্দ্রা কানাইপুর স্ট্যান্ড এলাকায় আটকা পড়ে। এ সময় ওই মাহিন্দ্রার চালককে মারধর করে সেখানে আটকে রাখা হয়। খবর পেয়ে ২৫ থেকে ৩০ জন বহিরাগত ভাঙ্গা রাস্তার মোড়ে গিয়ে শ্রমিক ও চালকদের পিটিয়ে আহত ও বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেন। এতে ১০ জন চালক ও শ্রমিক আহত হন।

চালকদের অভিযোগ, যুবদল নেতা মাসুদুর রহমানের অনুসারী শাহীন হাওলাদারের নেতৃত্বে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। কয়েক মাস ধরে শাহীন বেশ কিছু যুবককে নিয়ে ভাঙ্গা রাস্তার মোড়ে কানাইপুরগামী মাহিন্দ্রা স্ট্যান্ডটি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন।

মাহিন্দ্রা চালক লিয়াকত আলী বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যুবদল নেতা মাসুদুর রহমান ও শাহীন হাওলাদার স্ট্যান্ডটি দখল নিতে চেষ্টা করছেন। স্ট্যান্ড দখল নিতে না পারলেও তারা প্রতিদিন জোরপূর্বক প্রতি মাহিন্দ্রা ৫০ থেকে ১০০ করে চাঁদা নেন। শ্রমিকরা চাঁদা দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। এজন্য পরিকল্পিতভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। কারণ গত কয়েকদিন ধরে চালকদের হুমকি দিয়ে আসছিলেন যুবদল নেতার অনুসারী শাহীন হাওলাদার ও তার লোকজন।’

আরেক চালক রানা সরদার বলেন, ‘বিকালে বেশ কিছু ব্যক্তি দেশি অস্ত্র নিয়ে স্ট্যান্ডে হামলা চালায়। এ সময় তারা গাড়িগুলো ভাঙচুর করতে থাকে। বাধা দিলে অন্তত ১০ জনকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে হামলাকারীরা।’

মাহিন্দ্রা চালক মো. মোতালেব বলেন, ‘এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত যুবদল নেতা মাসুদুর রহমানের অনুসারী শাহীন হাওলাদার এবং তার লোকজন। আমরা তাদের বিচার চাই।’

হামলার বিষয়ে জানতে শাহীন হাওলাদারের মোবাইলে কল করা হলে তার নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। তবে যুবদল নেতা মাসুদুর রহমান বলেন, ‘আমি শ্রমিক রাজনীতি করি না। মাহিন্দ্রা শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে বলে শুনেছি। এ নিয়ে আমাকে জড়ানো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাজ। আর শাহীন আমার কেউ নয়। আগামীতে পৌরসভা নির্বাচনে কাউন্সিলর পদে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো। এজন্য দলের একটি অংশ আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে।’

ফরিদপুর জেলা মাহিন্দ্রা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল হাকিম বলেন, ‌‘আমরা নাকি ফ্যাসিবাদের দোসর। এ কথা বলে আমাদের স্ট্যান্ড দখল করার চেষ্টা করছে বিএনপির লোকজন। যুবদল নেতা মাসুদুর রহমান ও তার অনুসারী শাহীন হাওলাদাররা আজকের হামলার ঘটনায় জড়িত।’

জেলা যুবদলের সভাপতি মো. রাজিব হোসেন বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। যদি কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তাহলে তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)  মো. আসাদুউজ্জামান বলেন, ‘হামলার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় এখনও কেউ থানায় অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

