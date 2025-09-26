X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
রানু বেগম হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৯আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৯
গ্রেফতার আসামি

মাদারীপুরের শিবচরে চাঞ্চল্যকর রানু বেগম (৬০) নামে এক বৃদ্ধা হত্যা মামলার আসামি কাজী রাসেল মাহমুদ ওরফে সবুজকে (৩০) গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-৮।

বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে  শিবচর উপজেলার পাচ্চর এলাকার চরকান্দি এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আসামি কাজী রাসেল মাহমুদ ঢাকার ইব্রাহিমপুর থানার পশ্চিম শেওড়া পাড়ার মৃত কাজী কেরামত আলীর ছেলে।

বর্তমানে তিনি শিবচরের যাদুয়রচর এলাকায় বসবাস করেন। সে আগে নিহত রানু বেগমের বাড়িতে ভাড়া ছিলেন। শুক্রবার সকালে র‍্যাব-৮, সিপিসি-৩, মাদারীপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার পুলিশ সুপার মীর মনির হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র‌্যাব জানিয়েছে, গত ৯ মাস আগে রাসেল মাহমুদ ওরফে সবুজ বৃদ্ধা রানু বেগমের ঘরের একটি কক্ষ ভাড়া নেন। এরপর পর একবার রানু বেগমের ঘরে চুরির ঘটনা ঘটলে ভাড়াটিয়া রাসেলকে সন্দেহ করতে শুরু করেন রানু বেগম। ৪ মাস ভাড়া থাকার পর এক পর্যায়ে এ নিয়ে মনমালিন্যের সৃষ্টি হয় উভয়ের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে রাসেল মাহমুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়। এই ক্ষোভ থেকেই গত ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বৃদ্ধার রান্না ঘরে গোপনে অবস্থান করেন রাসেল। রাত ১১টার দিকে ঘরে ঢুকে হাতে ও গলায় আঘাত করে হত্যা করে রানু বেগমকে।

পরে ঘরে থাকা দুটি মোবাইল ফোন, কানের দুল, রাইস কুকার, কাপড়-চোপড়সহ কিছু নগদ টাকা লুট করে পালিয়ে যান। র‌্যাবের জিজ্ঞাসাবাদে এ তথ্য দেন হত্যার ঘটনার সঙ্গে জড়িত রাসেল মাহমুদ। এ ছাড়াও চুরি করা কানের দুল ও একটি মোবাইল ফোন ইতিমধ্যে বিক্রিও করে দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, গত সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের কাঁচিকাটা এলাকায় নিজ ঘর থেকে রানু বেগম নামের ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত রানু বেগম ওই এলাকার মৃত সাদেক হাওলাদারের স্ত্রী। তিনি ঘরে একা থাকতেন। তার এক ছেলে চাকরির সুবাদে পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকেন। ঘটনার দিন সকালে ফোনে তার মাকে না পেয়ে প্রতিবেশীদের জানালে তারা এসে বাইরে থেকে ঘর তালাবদ্ধ দেখেন এবং জানালা দিয়ে রানু বেগমের রক্তাক্ত নিথর দেহ বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পু্লিশ এসে নিহতের লাশ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় নিহতের ছেলে খোকন হাওলাদার বাদী হয়ে শিবচর থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেন।

মাদারীপুর র‌্যাব ৮ এর কোম্পানি কমান্ডার মীর মনির হোসেন জানান, মামলার পরই র‌্যাব ছায়া তদন্ত শুরু করে। গোপন সংবাদ ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডে জড়িতকে গ্রেফতারে সক্ষম হই আমরা। আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদে বিষয়টি তীব্র ক্ষোভ থেকে হত্যা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায়।

বিষয়:
হত্যাকাণ্ডশিবচর
