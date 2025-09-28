দুই ঘণ্টা পর কাশিমপুরে পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরে জি এম এস টেক্সটাইল কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের কর্মীরা প্রায় দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে কাশিমপুর সুলতান মার্কেট এলাকার কারখানাটিতে হঠাৎ আগুন লাগে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে ধোঁয়া বের হতে দেখা গেলে কারখানার নিজস্ব অগ্নিনিরাপত্তা কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বাড়লে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।
কাশিমপুর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ডিউটি অফিসার ফায়ার ফাইটার স্বপন মিয়া জানান, বিকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বর থেকে আগুনের খবর পান তারা। পরে কাশিমপুর ফায়ার সার্ভিস ইনচার্জ আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। এরপর কোনাবাড়ী ও কাশিমপুর মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটি ইউনিট যুক্ত হয়ে যৌথভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মোহাম্মদ মামুন বলেন, সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।