সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
বাল্কহেডের ধাক্কায় মেঘনায় ট্রলারডুবি, জেলে নিখোঁজ

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৭আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৭
উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল

মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের সীমান্তবর্তী মোল্লারচর-সংলগ্ন মেঘনা নদীতে বালুবাহী বাল্কহেডের ধাক্কায় একটি মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় ট্রলারে থাকা পাঁচ জন জেলে সাঁতরে পাড়ে উঠতে সক্ষম হলেও মো. শরিফ (৩২) নামের এক জেলে নিখোঁজ রয়েছেন।

নিখোঁজ শরিফ মুন্সীগঞ্জ শহরের দক্ষিণ ইসলামপুরের মৃত মো. হোসেনের ছেলে বলে জানা গেছে।

আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে মুন্সীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক শফিকুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকাল ৯টা থেকে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছে। নিখোঁজ জেলেকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাল্কহেডটি দ্রুতগতিতে ট্রলারটিকে ধাক্কা দিলে সেটি ডুবে যায়। দুর্ঘটনার পরই চালক বাল্কহেডটি নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। নিখোঁজ জেলে মো. শরিফের সন্ধানে নদী ও আশপাশ এলাকায় জোর অনুসন্ধান চলছে।

কলাগাছিয়া নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সালেহ আহমেদ পাঠান জানান, সকালে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের ধাক্কায় মাছ ধরার একটি ট্রলার ডুবে যায়। এই ঘটনার ৫ জন সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও একজন নিখোঁজ রয়েছেন। অনেক সকালে হওয়ায় বাল্কহেডটি আটক করা যায়নি। নদীতে অনেক বাল্কহেড চলাচল করে। তবে সেটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।

জেলেনিখোঁজট্রলারডুবি
সঞ্জয় লীলার অফিসে আহান পাণ্ডে, লেলিহান গুঞ্জন
খাগড়াছড়ির ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে অবরোধ শিথিল, ছেড়ে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাস
সংসদ নির্বাচনে ১৫০ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চায় ইইউ
মানবপাচারের বিরুদ্ধে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ-সম্পদেও এবার কর বসছে
পরীক্ষা দেওয়া নিয়ে ইসলামী ব্যাংকে কী হচ্ছে
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
