বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সাভারে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি, প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মহাসড়ক অবরোধ

সাভার প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৮আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৮
দেড় ঘণ্টা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা

সাভারে জলাবদ্ধতায় অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকটি গ্রামের লোকজন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। বুধবার (১ অক্টোবর) সকালে রাজফুলবাড়িয়া এলাকায় স্থানীয় প্রায় এক হাজার লোক দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রেখে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। পরে পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসন তাদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

সোভাপুর এলাকার গিয়াস ও সালাউদ্দিনসহ একাধিক স্থানীয় বলেন, ‘আমাদের গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী চৌরাপাড়া, রামচন্দ্রপুর, ঋষিপাড়া, ভড়ারি এলাকায় তীব্র জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। আগে এলাকার বৃষ্টির পানি একটি সরকারি জায়গা দিয়ে কর্নপাড়া খালে চলে যেত। কিন্ত কয়েক মাস আগে সেই সরকারি জায়গায় স্থানীয় তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার কুতুব উদ্দিনের স্বজনরা মাটি ভরাট করে আমাদের এলাকায় কৃত্তিম জলাবদ্ধতা তৈরি করেছে। আমরা ৫টি গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা মানবেতর জীবনযাপন করছি। জলাবদ্ধতা নিরসনের কথা বলে কয়েক দফায় চাঁদা আদায় করেও তারা আমাদের সমস্যা সমাধান করেনি। আমাদের জলাবদ্ধতায় রেখে তারা চাঁদাবাজি করেই যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমরা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলাম। পুলিশ বিষয়টি সমাধান করবে আশ্বাস দিয়েছে। এ কারণে আজকের জন্য আমরা মহাসড়ক থেকে সরে এসেছি।’

বিষয়টি জানতে তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের সাবেক মেম্বর কুতুব উদ্দিনের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ উদ্দিন বলেন, ‘জলাবদ্ধতায় অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরে উপজেলা প্রশাসন আশ্বাস দিলে তারা মহাসড়ক থেকে সরে যায়। বর্তমানে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।’

সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু বকর সরকার বলেন, ‘স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মহাসড়কজলাবদ্ধতাসাভারঅবরোধ
