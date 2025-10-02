পূজার ছুটিতে ঘুরতে গেলেন খালার বাড়ি, খালে মিললো লাশ

গোপালগঞ্জে একটি খাল থেকে মানিক বিশ্বাস (৩২) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকালে কোটালীপাড়া উপজেলার কলাবাড়ি ইউনিয়নের তেঁতুলবাড়ি এলাকার দ্রুব বিশ্বাসের বাড়ির পাশের খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত মানিক বিশ্বাস মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ী ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামের নলিনী বিশ্বাসের ছেলে।
পুলিশ জানায়, বিকালে তেঁতুলবাড়ি খালে লাশটি ভাসতে দেখে ভাঙ্গারহাট নৌ পুলিশ ফাঁড়িকে জানায় স্থানীয় লোকজন। পরে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। এ সময় লাশের পাশে থাকা তার মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে ভাঙ্গারহাট পুলিশ ফাঁড়িতে নেওয়া হয়েছে।
নিহতের দুলাভাই ও কদমবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিধান বিশ্বাস বলেন, ‘মানিক ঢাকায় উবার চালায়। দুর্গাপূজার ছুটিতে বাড়িতে এসে নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে বুধবার বিকালে কোটালীপাড়া উপজেলার কলাবাড়ী গ্রামে খালার বাড়িতে যায়। রাতেই খালার বাড়ি থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু বাড়িতে না আসায় ও মোবাইল নম্বর বন্ধ থাকায় আমরা খোঁজাখুঁজি করি। বৃহস্পতিবার বিকালে খবর পেয়ে আমরা লাশ শনাক্ত করি। ধারণা করছি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলসহ খালে পড়ে নিহত হয়।’
কোটালীপাড়া উপজেলার ভাঙ্গারহাট পুলিশ ফাঁড়ির এসআই সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘স্থানীয় লোকজন প্রথমে খালে একটি মোটরসাইকেল পড়ে থাকতে দেখেন। বিকাল ৪টার দিকে মোটরসাইকেলের পাশে একটি লাশ ভেসে থাকতে দেখে আমাদের জানান। আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে কোটালীপাড়া থানায় পাঠাই। সেইসঙ্গে লাশের পাশে থাকা মোটরসাইকেলটি থানায় জমা দেওয়া হয়।’
কোটালীপাড়ার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, ‘ধারণা করছি, গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মানিক মোটরসাইকেলসহ খালে পড়ে যান। এতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’