X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পূজার ছুটিতে ঘুরতে গেলেন খালার বাড়ি, খালে মিললো লাশ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
০২ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৯আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৯
গোপালগঞ্জে একটি খাল থেকে মানিক বিশ্বাস (৩২) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ

গোপালগঞ্জে একটি খাল থেকে মানিক বিশ্বাস (৩২) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকালে কোটালীপাড়া উপজেলার কলাবাড়ি ইউনিয়নের তেঁতুলবাড়ি এলাকার দ্রুব বিশ্বাসের বাড়ির পাশের খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত মানিক বিশ্বাস মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ী ইউনিয়নের দিঘিরপাড় গ্রামের নলিনী বিশ্বাসের ছেলে।

পুলিশ জানায়, বিকালে তেঁতুলবাড়ি খালে লাশটি ভাসতে দেখে ভাঙ্গারহাট নৌ পুলিশ ফাঁড়িকে জানায় স্থানীয় লোকজন। পরে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। এ সময় লাশের পাশে থাকা তার মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে ভাঙ্গারহাট পুলিশ ফাঁড়িতে নেওয়া হয়েছে।

নিহতের দুলাভাই ও কদমবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিধান বিশ্বাস বলেন, ‌‘মানিক ঢাকায় উবার চালায়। দুর্গাপূজার ছুটিতে বাড়িতে এসে নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে বুধবার বিকালে কোটালীপাড়া উপজেলার কলাবাড়ী গ্রামে খালার বাড়িতে যায়। রাতেই খালার বাড়ি থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। কিন্তু বাড়িতে না আসায় ও মোবাইল নম্বর বন্ধ থাকায় আমরা খোঁজাখুঁজি করি। বৃহস্পতিবার বিকালে খবর পেয়ে আমরা লাশ শনাক্ত করি। ধারণা করছি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলসহ খালে পড়ে নিহত হয়।’

কোটালীপাড়া উপজেলার ভাঙ্গারহাট পুলিশ ফাঁড়ির এসআই সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘স্থানীয় লোকজন প্রথমে খালে একটি মোটরসাইকেল পড়ে থাকতে দেখেন। বিকাল ৪টার দিকে মোটরসাইকেলের পাশে একটি লাশ ভেসে থাকতে দেখে আমাদের জানান। আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে কোটালীপাড়া থানায় পাঠাই। সেইসঙ্গে লাশের পাশে থাকা মোটরসাইকেলটি থানায় জমা দেওয়া হয়।’ 

কোটালীপাড়ার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, ‌‘ধারণা করছি, গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মানিক মোটরসাইকেলসহ খালে পড়ে যান। এতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তীতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

/এএম/
বিষয়:
গোপালগঞ্জসড়ক দুর্ঘটনালাশ উদ্ধারনিহত
সম্পর্কিত
মোবাইল ছিনতাই করে নদীতে ঝাঁপ, ভেসে উঠলো লাশ
সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নিহত
পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মিরে বিক্ষোভ, নিহত ১২
সর্বশেষ খবর
মোবাইল ছিনতাই করে নদীতে ঝাঁপ, ভেসে উঠলো লাশ
মোবাইল ছিনতাই করে নদীতে ঝাঁপ, ভেসে উঠলো লাশ
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক আর নেই
ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক আর নেই
চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে নারী ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করলেন তাবিথ আউয়াল
চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডে নারী ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করলেন তাবিথ আউয়াল
‘একক নেতা’ হিসেবে দল নিবন্ধন করলেন করবিন
‘একক নেতা’ হিসেবে দল নিবন্ধন করলেন করবিন
সর্বাধিক পঠিত
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
আজ শুরু বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ
আজ শুরু বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media