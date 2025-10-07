নুরাল পাগলার বাড়ি থেকে লুট হওয়া খাটের মাচাসহ যুবক গ্রেফতার

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল মোল্লা হত্যা মামলায় নুরাল পাগলার বাড়ি থেকে খাটের মাচা নিয়ে যাওয়ার দায়ে রিপন রায় (২৯) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে গোয়ালন্দ ঘাট থানা পুলিশ।
গ্রেফতার রিপন রায় গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম সরকারপাড়ার মৃত দুর্গা রায়ের ছেলে।
রবিবার (৫ অক্টোবর) তাকে পৌরসভার ক্ষুদিরাম সরকারপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার (৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় তার গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন।
তিনি জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, রিপন রায় নুরাল পাগলার বাড়ি থেকে খাটের মাচা নিয়ে গেছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদে তার বাড়ি থেকে জঙ্গল দিয়ে ঢাকা মাচা উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে নুরাল পাগলার দরবারের ভক্ত রাসেলের বাবা আজাদ মোল্লার দায়ের করা মামলায় গুরুতর জখম, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, কবর থেকে লাশ উত্তোলন, পোড়ানো মামলায় গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার রিপন রায়কে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, দুটি মামলায় এ পর্যন্ত মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
প্রসঙ্গত, গত ৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) বিক্ষুব্ধ জনতা নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার বাড়ি ও দরবারে হামলা চালায়। এ সময় রাসেল মোল্লা নামে নুরাল পাগলার এক ভক্ত তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। জনতার হামলায় গুরুতর আহত হন রাসেল মোল্লা। পরে তাকে উদ্ধার করে ফরিদপুর নেওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়।
নুরাল পাগলের লাশ পোড়ানো, হত্যাকাণ্ড, হামলা, ভাঙচুর ও লুটের ঘটনায় রাসেলের বাবা আজাদ মোল্লা বাদী হয়ে ৩৫০০ থেকে ৪০০০ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ।