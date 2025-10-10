অটোরিকশার চাকা ফুটো করায় ট্রাফিক পুলিশের মাথা ফাটালেন চালক

গাজীপুরের টঙ্গীতে অটোরিকশাচালক মুস্তাকিনের (৩৫) বিরুদ্ধে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ সদস্য মোহাম্মদ সাঈদের (৫০) মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ অটোরিকশাচালককে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠিয়েছে।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বেলা ১১টায় টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদুজ্জামান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে, বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে টঙ্গী পূর্ব থানাধীন স্টেশন রোডের (মাছিমপুর) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল মোহাম্মদ সাঈদ নড়াইল জেলার বাসিন্দা এবং গাজীপুর মহানগর ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত। অটোরিকশাচালক মুস্তাকিন হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার শিবপাশা গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে। তিনি টঙ্গীর দত্তপাড়া (কসাইবাড়ি) এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করে টঙ্গী এলাকায় অটোরিকশা চালাতেন।
ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মাসুম মিয়া বলেন, ‘আহত ট্রাফিক পুলিশ সাঈদ স্টেশন রোডের (মাছিমপুর) এলাকায় দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় তিনি অটোরিকশাচালকদের সড়কে উঠতে নিষেধ করেন। স্টেশন সড়কে দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাফিক পুলিশ সদস্যের নির্দেশ না মেনে অটোরিকশাচালক মুস্তাকিন সড়কে অটো নিয়ে উঠে পড়ে। এ সময় ওই কনস্টেবলের হাতে থাকা টেস্টার দিয়ে মুস্তাকিনের অটোরিকশার চাকা ফুটো করে দেন। একপর্যায়ে অটোরিকশাচালক মুস্তাকিন ক্ষিপ্ত হয়ে ট্রাফিক পুলিশ সদস্য সাঈদের হাত থেকে টেস্টার ছিনিয়ে নিয়ে তার মাথায় আঘাত করেন। এতে পুলিশ সদস্যের মাথা ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় অটোরিকশাচালককে আটক করে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।’
ওসি ওয়াহিদুজ্জামান জানান, আহত পুলিশ সদস্য মোহাম্মদ সাঈদকে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সদস্যের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত অটোরিকশাচালক মুস্তাকিনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন স্থানীয়রা। তাকে আজ বেলা ১২টার দিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।