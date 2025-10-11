X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডিভোর্স দেওয়ায় সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যুর অভিযোগ

গাজীপুর প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩৯আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩৯
গাছা থানা

গাজীপুরে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পোশাকশ্রমিক সোহেলা খাতুনকে (৪২) ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে নিহত পোশাকশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে। 

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে মহানগরীর গাছা থানাধীন মালেকের বাড়ি এলাকার বাংলালিংক টাওয়ারসংলগ্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত সোহেলা খাতুন শেরপুরের নকলা উপজেলার মমিলাকান্দা গ্রামের মিজানের মেয়ে।

গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম জানান, বিয়ের পর থেকেই সোহেলা খাতুনের সঙ্গে তার স্বামী কালু শেখের ঝগড়া লেগেই থাকতো। দাম্পত্যকলহ ছিল তাদের নিত্যদিনের ঘটনা। ৩-৪ দিন আগে সোহেলা তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয়। স্ত্রী তাকে ডিভোর্স দেওয়ায় কালু শেখ মেনে নিতে পারেনি। শুক্রবার বিকালে মালেকের বাড়ি এলাকার বাংলালিংক টাওয়ারসংলগ্ন স্থানীয় জিহাদ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার দোকানের সামনে স্ত্রী সোহেলাকে একা পেয়ে গলায় ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় স্বামী কালু শেখ। স্থানীয়রা সোহেলা খাতুনকে উদ্ধার করে রিকশায় উঠানোর চেষ্টা করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্তের জন্য নিহতের মরদেহ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামিকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
হত্যালাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
সহিংসতায় থেমে যাচ্ছে কন্যাশিশুর স্বপ্ন
সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা: হয়রানি না করতে কতটা আন্তরিক সরকার
লক্ষ্মীপুরে মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা, ভিডিও ছড়িয়েছে ফেসবুকে
সর্বশেষ খবর
জাবিতে একের পর এক সাইকেল চুরি, ভ্রুক্ষেপ নেই প্রশাসনের
জাবিতে একের পর এক সাইকেল চুরি, ভ্রুক্ষেপ নেই প্রশাসনের
মেক্সিকোতে প্রবল বৃষ্টিতে ৩০ জনের মৃত্যু
মেক্সিকোতে প্রবল বৃষ্টিতে ৩০ জনের মৃত্যু
মিথ বনাম বাস্তবতা: পুরুষের বুদ্ধিমত্তাই কি শ্রেষ্ঠ
মিথ বনাম বাস্তবতা: পুরুষের বুদ্ধিমত্তাই কি শ্রেষ্ঠ
সহিংসতায় থেমে যাচ্ছে কন্যাশিশুর স্বপ্ন
সহিংসতায় থেমে যাচ্ছে কন্যাশিশুর স্বপ্ন
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
চীনা অর্ডার বন্ধ, ধুঁকছে মার্কিন সয়াবিন চাষিরা
চীনা অর্ডার বন্ধ, ধুঁকছে মার্কিন সয়াবিন চাষিরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media