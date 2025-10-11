ডিভোর্স দেওয়ায় সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে নারীর মৃত্যুর অভিযোগ

গাজীপুরে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে পোশাকশ্রমিক সোহেলা খাতুনকে (৪২) ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে নিহত পোশাকশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে মহানগরীর গাছা থানাধীন মালেকের বাড়ি এলাকার বাংলালিংক টাওয়ারসংলগ্ন স্থানে এ ঘটনা ঘটে। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি) গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহত সোহেলা খাতুন শেরপুরের নকলা উপজেলার মমিলাকান্দা গ্রামের মিজানের মেয়ে।
গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম জানান, বিয়ের পর থেকেই সোহেলা খাতুনের সঙ্গে তার স্বামী কালু শেখের ঝগড়া লেগেই থাকতো। দাম্পত্যকলহ ছিল তাদের নিত্যদিনের ঘটনা। ৩-৪ দিন আগে সোহেলা তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয়। স্ত্রী তাকে ডিভোর্স দেওয়ায় কালু শেখ মেনে নিতে পারেনি। শুক্রবার বিকালে মালেকের বাড়ি এলাকার বাংলালিংক টাওয়ারসংলগ্ন স্থানীয় জিহাদ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ফার্নিচার দোকানের সামনে স্ত্রী সোহেলাকে একা পেয়ে গলায় ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় স্বামী কালু শেখ। স্থানীয়রা সোহেলা খাতুনকে উদ্ধার করে রিকশায় উঠানোর চেষ্টা করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
তিনি আরও জানান, ময়নাতদন্তের জন্য নিহতের মরদেহ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামিকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনিব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।