পদ্মায় ইলিশ শিকারের দায়ে ২৪ জেলের কারাদণ্ড

মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকারের দায়ে ২৪ জেলেকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জনকে ১৬ দিন এবং ১৪ জনকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় ২০ হাজার মিটার জাল জব্দ করা হয় এবং ২০ কেজি ইলিশ উদ্ধার করা হয়।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকাল ৩টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা মৎস্য অফিস। জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়, আর উদ্ধারকৃত মাছ দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ইলিশের প্রজনন মৌসুমে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কিছু অসাধু জেলে গোপনে পদ্মা নদীর বিভিন্ন স্থানে মাছ শিকার করে আসছিলেন। মাছ ধরা বন্ধে নিয়মিতভাবে উপজেলা মৎস্য অফিস, প্রশাসন ও নৌপুলিশের যৌথ টিম নদীতে অভিযান পরিচালনা করে। শুক্রবার বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত অভিযানে ২৪ জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
শিবচর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, ‘নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত আমরা ২৪ জেলেকে ইলিশ শিকারের অপরাধে আটক করি। পরে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।’
শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান বলেন, ‘নিয়মিতভাবে নদীতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে কিছু অসাধু জেলে এখনও গোপনে মাছ শিকার করে থাকে।আমরা তাদের আটক করছি আর বিভিন্ন মেয়াদে জেল দিচ্ছি। পাশাপাশি জরিমানাও করছি। তারপরও অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি অস্থায়ী ইলিশের হাট গুঁড়িয়ে দিতে শিগগিরই বড় পরিসরে অভিযান পরিচালনা করা হবে।’