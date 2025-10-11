X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পদ্মায় ইলিশ শিকারের দায়ে ২৪ জেলের কারাদণ্ড

মাদারীপুর প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৭আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৭
আটক জেলেদের কয়েকজন

মাদারীপুরের শিবচরে পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকারের দায়ে ২৪ জেলেকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জনকে ১৬ দিন এবং ১৪ জনকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় ২০ হাজার মিটার জাল জব্দ করা হয় এবং ২০ কেজি ইলিশ উদ্ধার করা হয়।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকাল ৩টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা মৎস্য অফিস। জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়, আর উদ্ধারকৃত মাছ দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ইলিশের প্রজনন মৌসুমে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কিছু অসাধু জেলে গোপনে পদ্মা নদীর বিভিন্ন স্থানে মাছ শিকার করে আসছিলেন। মাছ ধরা বন্ধে নিয়মিতভাবে উপজেলা মৎস্য অফিস, প্রশাসন ও নৌপুলিশের যৌথ টিম নদীতে অভিযান পরিচালনা করে। শুক্রবার বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত অভিযানে ২৪ জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

শিবচর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সত্যজিৎ মজুমদার বলেন, ‘নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত আমরা ২৪ জেলেকে ইলিশ শিকারের অপরাধে আটক করি। পরে তাদের ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।’

শিবচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এইচ এম ইবনে মিজান বলেন, ‘নিয়মিতভাবে নদীতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে কিছু অসাধু জেলে এখনও গোপনে মাছ শিকার করে থাকে।আমরা তাদের আটক করছি আর বিভিন্ন মেয়াদে জেল দিচ্ছি। পাশাপাশি জরিমানাও করছি। তারপরও অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি অস্থায়ী ইলিশের হাট গুঁড়িয়ে দিতে শিগগিরই বড় পরিসরে অভিযান পরিচালনা করা হবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতপদ্মাকারাদণ্ডশিবচরইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা
সম্পর্কিত
ঘুষি মেরে বিমানের মনিটর ভেঙে জরিমানা গুনলেন ১১ লাখ টাকা
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
মেঘনায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরায় ১৭ জেলে আটক
সর্বশেষ খবর
ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ কি সমতা ফেরাতে পারবে? 
ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ কি সমতা ফেরাতে পারবে? 
তালেবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেন দেওবন্দে যাচ্ছেন?
তালেবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেন দেওবন্দে যাচ্ছেন?
ঢাকায় নেওয়ার পথে খুলনা কারাগারের হাজতির মৃত্যু
ঢাকায় নেওয়ার পথে খুলনা কারাগারের হাজতির মৃত্যু
‘উপদেষ্টাদের নয়, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে জাতির সেফ এক্সিট দরকার’
‘উপদেষ্টাদের নয়, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে জাতির সেফ এক্সিট দরকার’
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media