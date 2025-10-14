X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই ছাত্রদল নেতার বাড়িতে মাতম

মাদারীপুর প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২৯আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২৯
নিহত দুই ছাত্রদল নেতা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের কেরানীগঞ্জের আব্দুল্লাহপুর এলাকায় কাভার্ডভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে মাদারীপুরের শিবচর পৌরসভা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহমেদ রোমান (৩২) ও পাঁচ্চর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি প্রার্থী মুজিবুল হক দুর্জয়ের (৩২) বাড়িতে বইছে মাতম। 

দুই বন্ধু মোটরসাইকেলে করে ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আব্দুল্লাহপুর নামক স্থানে কাভার্ডভ্যানের চাপায় নিহত হয়। ছাত্রদল নেতাদের মৃত্যুতে শিবচর উপজেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে এক শোকবার্তায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

নিহত রোমান উপজেলার মৃধাকান্দি গ্রামের তোতা মৃধার ছেলে ও দুর্জয় পাঁচ্চর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামের ঠিকাদার শামসুল আলমের ছেলে।

জানা যায়, ছাত্রদল নেতা দুই বন্ধু রোমান ও দুর্জয় সোমবার সকালে মোটরসাইকেল মেরামত করার উদ্দেশ্যে ঢাকা যায়। মোটরসাইকেল মেরামত করে তারা শিবচর ফিরছিল। রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টার দিক মোটরসাইকেলটিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আব্দুল্লাহপুর এলাকায় একটি কাভার্ডভ্যান পেছন থেকে চাপা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এতে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরেকজনের মৃত্যু হয়। 

খবর পেয়ে হাঁসাড়া হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মরদেহ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছালে আইনি প্রক্রিয়া শেষে পুলিশ রাতেই পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করে। নিহতদের মরদেহ বাড়িতে পৌঁছালে শুরু হয় মাতম। 

শিবচর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ খান তুরাগ জানিয়েছেন, নিহত দুই যুবক তার বন্ধু। তাদের মধ্যে আহমেদ রোমান শিবচর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং দুর্জয় পাঁচ্চর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি প্রার্থী। নিহত রোমানের জানাজা মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল ১০টায় তার নিজ বাড়ি নলগোড়ার মৃধাকান্দিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং মুজিবুল হক দুর্জয়ের জানাজা জোহরের পর বাহাদুরপুর পীর মঞ্জিলের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

নিহত দুর্জয়ের বাবা শামসুল হক বলেন, ‘আমার ছেলের জন্য আপনারা দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। সে যদি কাউকে কোনও কষ্ট দিয়ে থাকে আমি তার বাবা হিসেবে আপনাদের কাছে মাফ চাই।’

সড়ক দুর্ঘটনানিহতছাত্রদলশিবচর
