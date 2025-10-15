X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
ফরিদপুরে ইলিশ আহরণের দায়ে ২২ জেলের কারাদণ্ড

‎ফরিদপুর প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৮আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৮
৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়

ফরিদপুরের সদরপুরের পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ আহরণের অপরাধে এ সময় ২২ জেলেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এ সময় ৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করে তা পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

‎বুধবার (১৫ অক্টোবর) ভোর ৪টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়।

‎সদরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সুলতানা বলেন, ‘বুধবার ভোরে সদরপুর উপজেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে মোবাইল কোর্টে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ আহরণের অপরাধে ২২ জন জেলেকে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে ১৫ দিন করে বিনা শ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও ৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘অভিযানে ২০ (বিশ) কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়। যা পূর্ব শ্যামপুর মাদ্রাসা এবং দশহাজার মাদ্রাসাতে বিতরণ করা হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতজেলেকারাদণ্ডইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা
