রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ছেলের লাশ দেখে মায়ের মৃত্যু

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১২আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১২
ডেঙ্গুতে মারা গেছেন আব্দুল আওয়াল

ছেলের মৃত্যুর শোক সইতে না পেরে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোরে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার ধানকোড়া ইউনিয়নের সাহেবপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন- ওই গ্রামের মৃত আনছার আলীর স্ত্রী রেহেলা আক্তার (৬৯) ও তাদের সন্তান আব্দুল আওয়াল (৪১)।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আব্দুল আওয়াল কয়েকদিন আগে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হন। পরে চিকিৎসার জন্য সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ২টার দিকে মারা যান। রবিবার ভোর সকাল পৌনে ৬টার দিকে আওয়ালের লাশ বাড়ির আঙিনায় পৌঁছে। তখন কান্নায় ভেঙে পড়েন মা রেহেলা আক্তার। লাশ দেখে হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মা-ছেলের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে ওই গ্রামে। স্বজন ও প্রতিবেশীদের কান্নায় পুরো এলাকা ভারী হয়ে ওঠে।

আওয়ালের বড় ভাই ও মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. লুৎফর রহমান বলেন, ‌‘ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর মায়ের এমন মৃত্যু—আমাদের বাকরুদ্ধ করেছে।

আওয়ালের খালাতো ভাই রাসেল বলেন, ‘স্থানীয় বাজারে একটি ওষুধের দোকান ছিল আওয়ালের। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের বাবা ছিলেন। চার ভাইয়ের মধ্যে ছিলেন সবার ছোট। তার এমন চলে যাওয়া মেনে নেওয়ার মতো ছিল না। যে কারণে লাশ দেখে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। পুরো গ্রামে শোকের ছায়া নেমেছে।’

মৃত্যুডেঙ্গু আপডেট
