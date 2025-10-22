মহাসড়কে দায়িত্ব পালনের সময় ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ সদস্য নিহত

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মহাসড়কে টহল দেওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় নাজমুল হক নামের এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুই জন। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৩টার দিকে ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের কালিকাপ্রসাদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে ভৈরব হাইওয়ে থানার ওসি সাহাবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহত নাজমুল হক ভৈরব হাইওয়ে থানায় কর্মরত ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার চর মান্দারকান্দি গ্রামের রাজু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় আরও একজন পুলিশ সদস্যসহ দুই জন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক নাজমুল হককে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে ভৈরব-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের কালিকাপ্রসাদে ডাকাতি রোধে টহল চলছিল। এ সময় সড়কের পাশে পুলিশের গাড়িটি রেখে ট্রাকচালকের সঙ্গে কথা বলছিলেন পুলিশ সদস্যরা। ময়মনসিংহ থেকে ভৈরবগামী একটি ট্রাক পুলিশের গাড়িতে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে দুমড়েমুচড়ে সড়কের পাশে উল্টে যায়। এ সময় পুলিশ সদস্য নাজমুল হক গুরুতর আহত হয়ে মারা যান।
পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও জানান, বুধবার সকালে তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।