X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মহাসড়কে দায়িত্ব পালনের সময় ট্রাকের ধাক্কায় পুলিশ সদস্য নিহত

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৭আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৭
মারা যাওয়া পুলিশ সদস্য

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মহাসড়কে টহল দেওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় নাজমুল হক নামের এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুই জন। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৩টার দিকে ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের কালিকাপ্রসাদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বুধবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে ভৈরব হাইওয়ে থানার ওসি সাহাবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহত নাজমুল হক ভৈরব হাইওয়ে থানায় কর্মরত ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার চর মান্দারকান্দি গ্রামের রাজু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় আরও একজন পুলিশ সদস্যসহ দুই জন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক নাজমুল হককে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি জানান, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে ভৈরব-ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মহাসড়কের কালিকাপ্রসাদে ডাকাতি রোধে টহল চলছিল। এ সময় সড়কের পাশে পুলিশের গাড়িটি রেখে ট্রাকচালকের সঙ্গে কথা বলছিলেন পুলিশ সদস্যরা। ময়মনসিংহ থেকে ভৈরবগামী একটি ট্রাক পুলিশের গাড়িতে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে দুমড়েমুচড়ে সড়কের পাশে উল্টে যায়। এ সময় পুলিশ সদস্য নাজমুল হক গুরুতর আহত হয়ে মারা যান।

পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও জানান, বুধবার সকালে তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

/এফআর/
বিষয়:
পুলিশসড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে লাগবে ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ, মিলবে ভাতা
জাতীয় দিবসে সড়ক নিরাপত্তা আইন দ্রুত প্রণয়নের দাবি তরুণদের
কুমিল্লার সড়কে ৯ মাসে ৫২৫ মৃত্যু, কাজে আসছে না ১৫২ কোটির ক্যামেরা
সর্বশেষ খবর
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকরলেন নবনিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকরলেন নবনিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত
ভারতে এনএসসিএন ও উলফা শিবিরে সেনা অভিযান, নিহত ৬
ভারতে এনএসসিএন ও উলফা শিবিরে সেনা অভিযান, নিহত ৬
অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারে লাগাম টানার কিছু সহজ কৌশল
অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহারে লাগাম টানার কিছু সহজ কৌশল
মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা বাস্তবায়নে জীবন বাঁচবে
মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা বাস্তবায়নে জীবন বাঁচবে
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শনিবার ক্লাস করানোর আহ্বান
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ছয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের চিঠির বিষয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media