বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
বিদেশে পালিয়েও টিকতে পারেননি, দেশে ফেরার পর ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৮আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১৮
গ্রেফতার ছাত্রলীগ নেতা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা ও হত্যার ঘটনায় একাধিক মামলার আসামি মুন্সীগঞ্জ শহর ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধঘোষিত) সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সাজ্জাত হোসেন সাগরকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

বুধবার (২২ অক্টোবর) গভীর রাতে রাজধানীর ডেমরা এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) ভোর ৫টার দিকে সাগরকে মুন্সীগঞ্জ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ফিরোজ কবীর জানান, গত বছরের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সাগর বাংলাদেশ ছেড়ে কোরিয়ায় পালিয়ে যান। সেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক হয়ে সম্প্রতি দেশে ফেরত আসেন। এরপর তিনি গোপনে ঢাকায় বসবাস করছিলেন। গত এক মাস ধরে তাকে নজরদারিতে রাখার পর অবশেষে গ্রেফতার করা হয়।

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট সারা দেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে মুন্সীগঞ্জে কয়েক হাজার ছাত্র-জনতার কর্মসূচিতে অংশ নিতে জড়ো হন। এ সময় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অস্ত্র ও ককটেল নিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালান।

নিরস্ত্র আন্দোলনকারীরা ইটপাটকেল ও লাঠিসোঁটা নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করলে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন মুন্সীগঞ্জ শহরের উত্তর ইসলামপুর এলাকার সজল মোল্লা, রিয়াজুল ফরাজী ও ডিপজল। এছাড়া আহত হন শতাধিক ব্যক্তি। এ ঘটনায় তিনটি হত্যা মামলা ও একাধিক হত্যাচেষ্টা মামলায় আসামি করা হয় সাজ্জাত হোসেন সাগরকে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে আদালতে  তোলা হবে এবং রিমান্ডের আবেদন করবে বলে জানান পুলিশ।

গ্রেফতারবাংলাদেশ ছাত্রলীগবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
