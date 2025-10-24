X
বাসের সামনে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা, পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো ২ জনের

ফরিদপুর প্রতিনিধি
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩০আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩০
দুর্ঘটনাকবলিত বাস

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ‌সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। 

ঢাকা খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গার তাড়াইল বাস স্ট্যান্ড নামক এলাকায় বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) ‌ দিবাগত রাত আনুমানিক পৌনে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভাঙ্গা থানার এসআই হাবিবুর রহমান জানান, ঢাকা থেকে সাতক্ষীরাগামী যমুনা লাইন পরিবহন গাড়িটি প্রথমে একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিলে বাসের সামনের অংশ ক্ষতি হয়। পরে বাসের কিছু যাত্রী বাস থেকে নেমে বাসের সামনে এসে দাঁড়ান, কিছুক্ষণ পরে মালবাহী একটি ট্রাক বাসটির পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আনুমানিক ১০/১২ যাত্রী গুরুতর আশঙ্কাজনকভাবে আহত হন। ঘটনাস্থলে অজ্ঞাত এক পুরুষ (৩৫) যাত্রী মৃত্যু বরণ করেন।

পরে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত যাত্রীদের ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহত যাত্রী পাবনার বেড়া উপজেলার ফারজানাকে (৩০) হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ফারজানার দেড় বছরের শিশু কন্যা জান্নাতুল গুরুতর আহত হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রেফার্ড করা হয়।

দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাকটি শিবচর হাইওয়ে থানা হেফাজতে আছে।

সড়ক দুর্ঘটনা
