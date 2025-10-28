X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
জেলার দাবিতে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ৩

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৩আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৩
ভৈরবে ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ

কিশোরগঞ্জের ভৈরবকে ৬৫তম জেলা ঘোষণার দাবিতে রেলপথ অবরোধ ও ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করেছেন বিক্ষোভকারীরা। এতে ট্রেনের ক্ষয়ক্ষতিসহ আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। সোমবার (২৭ অক্টোবর) সকালের এ ঘটনায় রাতেই ভৈরব রেল স্টেশন মাস্টার ইউসুফ বাদী হয়ে ১০০ থেকে ১৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে ভৈরব রেলওয়ে থানায় মামলা করেছেন।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ভৈরব রেলওয়ে থানার ওসি সাঈদ আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ইতিমধ্যে এ মামলায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টায় ভৈরব রেল স্টেশনে রেলপথ অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। অবরোধকারীরা সাড়ে ১০টার দিকে নোয়াখালী থেকে ঢাকাগামী উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভৈরব রেল স্টেশনে আটকে দেন। সাড়ে ১১টার দিকে অবরোধকারীদের রেলওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন অবরোধ প্রত্যাহার করতে বললে একটি পক্ষ উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করেছে।

পরে অবরোধকারীরা পৌনে ১২টার রেলপথ অবরোধ প্রত্যাহার করলে উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।

অপরাধ
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নামে সংগ্রহশালা করছে বাংলা একাডেমি
একলাফে সাড়ে ১০ হাজার টাকা কমলো স্বর্ণের দাম
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ‘গ্লোবাল মিডিয়া অ্যান্ড ইনফরমেশন লিটারেসি’ সপ্তাহ
রাজধানীতে সৃজনশীল ইসলামী শিক্ষার প্রদর্শনী
এক্সপ্রেসওয়েতে যানজট: হেঁটেই রওনা হন ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার
বিপুলসংখ্যক জামিন দেওয়ায় ব্যাখ্যা চাইলেন প্রধান বিচারপতি
সালমান শাহ হত্যা মামলা: আসামিরা কে কোথায়?
জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করা তরুণী গ্রেফতার
‘মোন্থা’ শক্তিশালী হয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত, দেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
