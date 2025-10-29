নারায়ণগঞ্জে ইজিবাইক চালককে পিটিয়ে হত্যা, আটক ৪

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মোমিন মিয়া (৩০) নামে এক ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক চালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চার জনকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকালে ফতুল্লার পঞ্চবটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মোমিন মিয়া ফতুল্লার উত্তর নরসিংপুর এলাকার জালাল মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকালে চার জন যুবক মোমিনের মরদেহ নিয়ে তার বাড়িতে আসে। এ সময় তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারধরের আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। এতে সন্দেহ হলে স্থানীয় লোকজন ওই চার যুবককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
নিহতের স্বজনরা বলেন, মোমিনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। শরীরের একাধিক স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচার চাই।
এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইয়াছিন আরাফাত বলেন, নিহতের শরীরের একাধিক স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চার জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।
ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, নিহতের শরীরে কিল-ঘুষিসহ আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিন জন ছিনতাইকারী মাদক খাওয়াকে কেন্দ্র করে তাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে। বিস্তারিত পরে বলা সম্ভব হবে।