মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
বিএনপি প্রার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশংসায় ভাসছেন প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী

গাজীপুর প্রতিনিধি
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২২:২০আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২২:২০
গাজীপুর-৪ আসনে বিএনপি প্রার্থী শাহ রিয়াজুল হান্নান ও একই আসনে জামায়াত প্রার্থী মু. সালাউদ্দিন আইউবী

গাজীপুর-৪ (কাপাসিয়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শাহ রিয়াজুল হান্নানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন একই আসনের জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী ও বাংলাদেশ ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি মু. সালাউদ্দিন আইউবী। প্রতিদ্বন্দ্বীকে অভিনন্দন জানানোর পর থেকে প্রশংসায় ভাসছেন জামায়াতের এই প্রার্থী।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকাল ৫টায় সালাউদ্দিন আইউবী বলেন, গাজীপুর-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে আমি আমার ফেসবুকে অভিনন্দন জানিয়েছি।

এ বিষয়ে বিএনপি প্রার্থী প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকালে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের ২৩৭ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। এর মধ্যে গাজীপুর-৪ (কাপাসিয়া) সংসদীয় আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে শাহ রিয়াজুল হান্নানের নাম ঘোষণা করা হয়। এর প্রায় দুই মাস আগে এ আসনে জামায়াত ইসলামী তাদের দলীয় প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি মু. সালাউদ্দিন আইউবীর নাম ঘোষণা করে।

প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে জামায়াতে প্রার্থী সালাউদ্দিন আইউবী নিজের ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রিয়াজ ভাই। গাজীপুর-৪ (কাপাসিয়া) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি এবং গাজীপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ রিয়াজুল হান্নান।’

‘ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান রিয়াজ ভাইকে ব্যক্তিগতভাবে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার সৌভাগ্য ঐতিহ্যবাহী এই রাজনৈতিক পরিবারের তৃতীয় ধারার সঙ্গে নির্বাচনের মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও দর্শন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকবে। আমরা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা জনপরিসরে তুলে ধরবো। দিন শেষে জনতাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে, ইনশাআল্লাহ।’

‘রিয়াজ ভাই, তার দল এবং দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। আশা করছি, আমাদের সংসদীয় আসনকে বাংলাদেশের বুকে উদার, সহনশীল ও গণতান্ত্রিক হিসেবে তুলে ধরতে পারবো। রাজনীতিতে সৃষ্টিশীলতার নজির দেখাবেন। নতুনত্বকে আলিঙ্গন করবেন।’

এই স্ট্যাটাসের প্রশংসা করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারাগঞ্জ হরেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শামসুল হুদা লিটন লিখেছেন, ‘বন্ধু প্রতীম রাজনৈতিক দলের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থীকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানানোর বিষয়টি মানুষ ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। অনেকেই সালাউদ্দিন আইউবীর পোস্ট শেয়ার করছেন।’

মাহমুদ হাসান আরিফ লিখেছেন, ‘দেশের রাজনীতিতে নতুন সূর্য উদিত হয়েছে। এই আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। পারষ্পরিক এই শ্রদ্ধাবোধ চিরকাল অটুট থাকুক।’

/এফআর/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীবিএনপি
