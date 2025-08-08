যশোরে ৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘটের ডাক

সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর ৯৮ ও ১০৫ ধারাসহ সুপারিশ করা ধারাগুলোর সংশোধন, মোটরযানের ইকোনমিক লাইফ ২০ ও ২৫ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ বছর করাসহ ৮ দফা দাবিতে ৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট ডেকেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ।
আগামী মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ৬টা থেকে এ ধর্মঘট চলবে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল ৬টা পর্যন্ত। ধর্মঘট সফলের লক্ষ্যে শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে যশোরে প্রতিনিধি সভা করে মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ।
জেলা পরিবহন শ্রমিক সংস্থা শ্রমিক ইউনিয়নের যশোরসহ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সভায় সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, বাস ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সমন্বয়ে গঠিত সমন্বয় পরিষদের খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার (মোট ২১টি জেলা) প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, গাড়িচালকরা কেউই ইচ্ছা করে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটান না। তাদের আকাঙ্ক্ষাও থাকে না জানমালের ক্ষতিসাধন। একটা দুর্ঘটনা ঘটলেই সব দোষ দেওয়া হয় পরিবহন শ্রমিকদের; ভাঙচুর হয় যানবাহন, আর চেকপোস্ট বসিয়ে জরিমানা আদায় করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনা ইচ্ছাকৃত না হলেও গাড়িচালক ও তাদের সহকারীদের সাজা দেওয়ার জন্যে ২০১৮ সালে সড়ক পরিবহন আইনে জানের অযোগ্য কতিপয় ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলোকে আমরা কালাকানুন বলছি এবং এই আইন সংস্কারের জন্যে জোর দাবি জানাচ্ছি।
নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের আন্দোলন কোনও সরকার পতনের জন্য না। এটি পরিবহন শ্রমিক-মালিকসহ সাধারণ মানুষের জন্য। তাই আমাদের দাবি আইনের সংস্কারসহ দুর্ঘটনাকবলিত আটক গাড়ি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিকের কাছে হস্তান্তরের বিধান কার্যকর, মহাসড়কে তিন চাকার যানবাহনসহ বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদনবিহীন যান চলাচলের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নবায়ন দ্রুততার সঙ্গে ডেলিভারি এবং শ্রমিক ফেডারেশনের ১২ দফা দাবি বাস্তবায়নি করতে হবে।
জেলা পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে ধর্মঘট সফলের লক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন- বাংলাদেশ পরিবহন মালিক সমিতির কেন্দ্রীয় মহাসচিব সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম বক্স দুদু, সমন্বয় পরিষদ খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি রোকনুজ্জামান রনি, বরিশাল বিভাগীয় প্রতিনিধি ইউসুফ হাওলাদার, কেন্দ্রীয় নেতা জাহিদ আল লতিফ প্রমুখ।