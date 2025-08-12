X
বিচার ও সংস্কার শেষে পিআর পদ্ধতিতেই নির্বাচন হতে হবে: চরমোনাই পীর

মাগুরা প্রতিনিধি
১২ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৪আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৪
মঙ্গলবার বিকালে মাগুরায় ইসলামী আন্দোলন আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির চরমোনাই পীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘গত স্বৈরাচার সরকারের আমলে হাজারো মানুষ গুম, খুনের শিকার হয়েছেন। হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। ওই সরকারের যারা এসব অপরাধে যুক্ত ছিলেন, তাদের বিচার দৃশ্যমান করতে হবে। এর পাশাপাশি মৌলিক সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংস্কার, প্রশাসনে সংস্কার, নির্বাচন কমিশনে সংস্কার এবং যেখানে প্রয়োজন, সেখানে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে পিআর পদ্ধতিতেই নির্বাচন হতে হবে।’

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকালে মাগুরা শহরের নোমানী ময়দানে এক গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। ইসলামী আন্দোলন মাগুরা জেলা শাখা এ সমাবেশের আয়োজন করে। 

চরমোনাই পীর বলেন, ‘বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে দেশের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট নিয়েই সরকার গঠন করা যায়। সেখানে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ মানুষের মতামত উপেক্ষিত থাকে। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সংসদে সব দলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। কেউ স্বৈরাচার, ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে পারবে না।’

তিনি বলেন, ‘৫ আগস্টের পরে বড় একটা দলের নেতাকর্মীরা নিজেদের কোন্দলে, হয়তো চাঁদাবাজি, ভাগাভাগি বা অন্য কিছু নিয়ে ২০০ জনের ওপরে নিজেরা নিজেরা একজন আরেকজনকে মেরে ফেলেছে। এ অবস্থায় কী লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে? এ অবস্থায় আমরা নির্বাচনে কীভাবে যাবো? লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না হওয়া পর্যন্ত এখানে আমরা নির্বাচনে যেতে পারি না আর নির্বাচন হতেও দিতে পারি না।’

দলের মাগুরা জেলার আমির মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সমাবেশে দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের বিলুপ্ত কমিটির নেতাদের মঞ্চে দেখা যায়। সমাবেশ শেষে মাগুরা-১ আসনে নাজিরুল ইসলাম ও মাগুরা-২ আসনে মোস্তফা কামালকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী ঘোষণা করেন আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম।

/এএম/
বিষয়:
মাগুরানির্বাচনইসলামী আন্দোলনচরমোনাই পীর
