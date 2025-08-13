চা খেতে ডেকে নিয়ে যুবলীগ কর্মীকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা

যশোর সদরের কাশিমপুর ইউনিয়নের দৌলতদিহি গ্রামে রেজাউল ইসলাম নামে যুবলীগের এক কর্মীকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে দৌলতদিহি গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত রেজাউল ইসলাম (৪৮) ওই গ্রামের গোলাম তরফদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে কয়েকজন লোক রেজাউলকে বাড়ি থেকে ডেকে চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের সঙ্গে চা-পান শেষে ফেরার পথে বাড়ির সামনে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।
দৌলতদিহি গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, রেজাউল ইসলাম যুবলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় তাদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, ‘রেজাউল ইসলাম যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার নামে একাধিক মামলা রয়েছে। পূর্বপরিকল্পিতভাবে পূর্বশত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত করছে এবং ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’