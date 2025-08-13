X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চা খেতে ডেকে নিয়ে যুবলীগ কর্মীকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা

যশোর প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২২আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২২
নিহত রেজাউল ইসলাম, তার বাড়িতে স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড়

যশোর সদরের কাশিমপুর ইউনিয়নের দৌলতদিহি গ্রামে রেজাউল ইসলাম নামে যুবলীগের এক কর্মীকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে দৌলতদিহি গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত রেজাউল ইসলাম (৪৮) ওই গ্রামের গোলাম তরফদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে কয়েকজন লোক রেজাউলকে বাড়ি থেকে ডেকে চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের সঙ্গে চা-পান শেষে ফেরার পথে বাড়ির সামনে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

দৌলতদিহি গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, রেজাউল ইসলাম যুবলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।  হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় তাদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

যশোর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, ‌‘রেজাউল ইসলাম যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার নামে একাধিক মামলা রয়েছে। পূর্বপরিকল্পিতভাবে পূর্বশত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। পুলিশ বিষয়টির তদন্ত করছে এবং ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।’

/এএম/
বিষয়:
আওয়ামী লীগযুবলীগকুপিয়ে হত্যা
সম্পর্কিত
টুঙ্গিপাড়ায় আ.লীগের ২ নেতার পদত্যাগ, বললেন ‘দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই’
গভীর রাতে আ.লীগের মিছিল থেকে পুলিশকে কুপিয়ে জখম, গ্রেফতার ১৯
গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় মাঠে নেমেছে তদন্ত কমিটি
সর্বশেষ খবর
বাহরাইনে যাচ্ছেন কিউবা-তপুরা
বাহরাইনে যাচ্ছেন কিউবা-তপুরা
আলী রীয়াজ দেখাতে না পারলেও আমরা পারবো: ডা তাহের
আলী রীয়াজ দেখাতে না পারলেও আমরা পারবো: ডা তাহের
লঘুচাপের প্রভাবে বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত, ভারী বৃষ্টির শঙ্কা
লঘুচাপের প্রভাবে বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত, ভারী বৃষ্টির শঙ্কা
যতীন সরকারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া, রাতে নেত্রকোনায় শেষকৃত্য
যতীন সরকারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া, রাতে নেত্রকোনায় শেষকৃত্য
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
নাদিরা ইয়াসমিনকে হয়রানি ও ওএসডির প্রতিবাদে পেন ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি
নাদিরা ইয়াসমিনকে হয়রানি ও ওএসডির প্রতিবাদে পেন ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media