কুষ্টিয়ায় পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে প্রাণ গেলো দুই কিশোরের

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পিকআপভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই কিশোর নিহত হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার কুষ্টিয়া-পাবনা আঞ্চলিক মহাসড়কের যাত্রীছাউনি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া গ্রামের নিপলু বিশ্বাসের ছেলে মো. নাহিন (১৬) ও একই উপজেলার মথুরাপুর গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে মো. সিয়াম (১৫)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কমপক্ষে ১০টি মোটরসাইকেলে উঠতি বয়সী কয়েকজন কিশোর লালন শাহ সেতু থেকে ভেড়ামারা অভিমুখে বেপরোয়া গতিতে আসার সময় পাবনা অভিমুখে যাওয়া একটি পিকআপভ্যানের সঙ্গে একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে এক মোটরসাইকেলে থাকা দুই আরোহী নাহিন ও সিয়াম মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই নাহিনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সিয়াম।
ভেড়ামারা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুর রব তালুকদার দুই কিশোরের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আল মামুন বলেন, ‘কোনও অভিযোগ না থাকায় নিহত দুই কিশোরের লাশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’