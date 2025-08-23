X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
নড়াইল কারাগারে ইউপি সদস্যের মৃত্যু

নড়াইল প্রতিনিধি
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৯আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১৯
নড়াইল জেলা কারাগার

নড়াইল জেলা কারাগারে অসুস্থ হয়ে হত্যা মামলার আসামি হুমায়ুন কবীর শেখ (৪৭) নামে এক ইউপি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে হুমায়ুন শেখ অসুস্থ হয়ে পড়লে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত হুমায়ুন শেখ কালিয়া উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের খেলাফত শেখের ছেলে। বাবরা-হাচলা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হুমায়ুন কাঞ্চনপুর গ্রামের ফরিদ হত্যা মামলার ৮ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি হিসেবে প্রায় ২ মাস ধরে জেলা কারাগারে ছিলেন।

নড়াইল জেলা কারাগারের জেল সুপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো. সোহানুর রহমান সেতু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, হুমায়ুন শেখ গত ৪-৫ দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। শুক্রবার গভীর রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কারা কর্তৃপক্ষ তাকে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক অলোক কুমার বাগচি জানান, হাসপাতালে আনার আগেই হুমায়ুনের মৃত্যু হয়েছে।

নড়াইল জেলা কারাগারের জেলার মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘মরদেহের ময়নাতদন্ত শনিবার (২৩ আগস্ট) জেলা হাসপাতাল মর্গে সম্পন্ন হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মৃত্যুকারাগার
