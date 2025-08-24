X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে মোংলায় সর্বাত্মক অবরোধ চলছে

মোংলা প্রতিনিধি
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫২
বন্ধ রয়েছে দোকানপাট

বাগেরহাট-৪ আসন বিলুপ্তি ও বাগেরহাট-৩ আসন বিভাজনের প্রতিবাদে মোংলায় শুরু হয়েছে সর্বাত্মক অবরোধ। রবিবার (২৪ আগস্ট) ভোর ৫টা থেকে শুরু হওয়া এ অবরোধ কর্মসূচি চলবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। এর ফলে সড়ক ও নৌপথে সকল ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে ইপিজেড, শিল্পকলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, খেয়া ও ফেরি পারাপার। বন্ধ রয়েছে বন্দর জেটির কার্যক্রম ও সড়কপথে এ বন্দরের পণ্য পরিবহনও।

আসন পুনর্বহালের দাবিতে মোংলা-খুলনা মহাসড়কের দিগরাজ ও কাটাখালীসহ বেশ কয়েকটি পয়েন্টে ব্যারিকেড দিয়ে চলছে সর্বদলীয় সর্বাত্মক অবরোধ। অবরোধ সফল করতে ভোর থেকেই রাস্তায় নেমে এসেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ। অবরোধের ফলে ভোর থেকেই দূরপাল্লার কোনও গাড়ি ছেড়ে যায়নি। চলছে না অভ্যন্তরীণ যানও।

মোংলা পৌর বিএনপির সভাপতি মো. জুলফিকার আলী বলেন, ‘অবরোধ সফল করতে ভোর থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোংলা নদীর খেয়া পারাপার ও ফেরি চলাচল। এতে এমনিতেই বন্ধ হয়ে গেছে ইপিজেড। আর সড়কপথে সকল ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে সকল শিল্পকলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। শুধু জরুরি সেবা চালু রয়েছে। আসন ফিরে পাওয়ার দাবিতে বাগেরহাটের সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি সর্বাত্মক এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বন্ধের আওতায় থাকছে মোংলা বন্দরও। এ অবরোধে বাগেরহাট থেকে খুলনা-মাওয়া-ঢাকা রুট অচল হয়ে পড়েছে। এতে কার্যত সারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বাগেরহাট।’

বাগেরহাট জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক লায়ন ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেন, ‘ইসির এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরা আপত্তি দাখিল করেছি। এ ইস্যুতে সোমবার (২৫ আগস্ট) ইসি কার্যালয়ের সামনে বাগেরহাটবাসীর অবস্থান কর্মসূচি রয়েছে। আশা করছি, ইসি তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে আমাদের যৌক্তিক দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।’

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম বলেন, ‘ইসি রাতের অন্ধকারে বাগেরহাটবাসীর মতামত ছাড়া আসন বিলুপ্তি ও বিভাজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটা কোনোভাবে মেনে নেবে না বাগেরহাটবাসী। আমরা আসন পুনর্বহালের দাবিতে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছি। ইসি যদি তার এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসে তাহলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবো।’

উল্লেখ্য, গত ৩০ জুলাই ইসি বাগেরহাট-৪ আসনের বিলুপ্তি ও বাগেরহাট-৩ আসনকে বিভাজনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেয়। বাগেরহাটের একটি আসন কেটে গাজীপুরে আরেকটি আসন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি। ইসির এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও আসন পুনর্বহালের দাবিতে ৩০ জুলাইয়ের পর থেকে বাগেরহাটজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি।

