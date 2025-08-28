তিন যুবকের কাছে ছিল ৭ কোটি ৮৯ লাখ টাকার স্বর্ণ

যশোরে পৃথক অভিযানে বিজিবি সদস্যরা ৩৬টি সোনার বারসহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছেন। আটক সোনার ওজন ৫ কেজি ৩৩৪ গ্রাম, যার মূল্য প্রায় ৭ কোটি ৮৯ লাখ ৫৩ হাজার ৮৬৮ টাকা বলে জানিয়েছেন যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী।
বিজিবি জানায়, বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর সদরের কোদালিয়া ও তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। বিজিবি সদস্যরা সকাল ৬টার দিকে কোদালিয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ইসলাম সাজিদকে (২৩) গ্রেফতার করেন। তার কাছ থেকে ২টি স্বর্ণের বার (৪৩৪ গ্রাম) এবং একটি মোবাইল ফোন সেট জব্দ করা হয়। গ্রেফতার সাজিদ মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানাধীন আংগারিয়া সিংগাইর গ্রামের আকরাম হোসেনের ছেলে।
এরপর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিজিবি তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে জাহিদ হোসেন (২৬) ও সুজন কুমার বাপ্পি (৩৪) নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে। ওই সময় তাদের কাছ থেকে ৩৪টি বার, স্বর্ণের পরিমাণ ৪ কেজি ৯০০ গ্রাম এবং ৪টি মোবাইল ফোন সেট জব্দ করা হয়। গ্রেফতার জাহিদ যশোর শহরের লোন অফিসপাড়া এলাকার নূর মোহাম্মদের ছেলে এবং বাপ্পি যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের আনন্দ চন্দ্র দাসের ছেলে।
বিজিবি জানায়, স্বর্ণের বারগুলো তাদের প্যান্টের পকেট ও মানিব্যাগে বিশেষ কায়দায় রক্ষিত ছিল। আটক সোনার মূল্য ৭ কোটি ৮৯ লাখ ৫৩ হাজার ৯৬৮ টাকা। উদ্ধারকৃত ৫টি মোবাইল ফোনের দাম প্রায় ৬৪ হাজার টাকা এবং ভারতীয় ৪০ রুপিসহ নগদ ৩৫ হাজার ৩২০ টাকা মিলিয়ে সিজারমূল্য প্রায় ৮ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে।
জব্দকৃত স্বর্ণ যথাযথ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা এবং গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যশোর কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র, স্বর্ণ, রুপা, মাদক, ডলার, রুপি, হুন্ডি ও চোরাচালানের মালামাল আটকে সীমান্ত এলাকায় বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা ও আভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।