X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তিন যুবকের কাছে ছিল ৭ কোটি ৮৯ লাখ টাকার স্বর্ণ

যশোর প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৩আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৩
গ্রেফতার তিন যুবক

যশোরে পৃথক অভিযানে বিজিবি সদস্যরা ৩৬টি সোনার বারসহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছেন। আটক সোনার ওজন ৫ কেজি ৩৩৪ গ্রাম, যার মূল্য প্রায় ৭ কোটি ৮৯ লাখ ৫৩ হাজার ৮৬৮ টাকা বলে জানিয়েছেন যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী।

বিজিবি জানায়, বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর সদরের কোদালিয়া ও তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় পৃথক দুটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। বিজিবি সদস্যরা সকাল ৬টার দিকে কোদালিয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ইসলাম সাজিদকে (২৩) গ্রেফতার করেন। তার কাছ থেকে ২টি স্বর্ণের বার (৪৩৪ গ্রাম) এবং একটি মোবাইল ফোন সেট জব্দ করা হয়। গ্রেফতার সাজিদ মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানাধীন আংগারিয়া সিংগাইর গ্রামের আকরাম হোসেনের ছেলে।

এরপর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিজিবি তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে জাহিদ হোসেন (২৬) ও সুজন কুমার বাপ্পি (৩৪) নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে। ওই সময় তাদের কাছ থেকে ৩৪টি বার, স্বর্ণের পরিমাণ ৪ কেজি ৯০০ গ্রাম এবং ৪টি মোবাইল ফোন সেট জব্দ করা হয়। গ্রেফতার জাহিদ যশোর শহরের লোন অফিসপাড়া এলাকার নূর মোহাম্মদের ছেলে এবং বাপ্পি যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের আনন্দ চন্দ্র দাসের ছেলে।

বিজিবি জানায়, স্বর্ণের বারগুলো তাদের প্যান্টের পকেট ও মানিব্যাগে বিশেষ কায়দায় রক্ষিত ছিল। আটক সোনার মূল্য ৭ কোটি ৮৯ লাখ ৫৩ হাজার ৯৬৮ টাকা। উদ্ধারকৃত ৫টি মোবাইল ফোনের দাম প্রায় ৬৪ হাজার টাকা এবং ভারতীয় ৪০ রুপিসহ নগদ ৩৫ হাজার ৩২০ টাকা মিলিয়ে সিজারমূল্য প্রায় ৮ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে।

জব্দকৃত স্বর্ণ যথাযথ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা এবং গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যশোর কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র, স্বর্ণ, রুপা, মাদক, ডলার, রুপি, হুন্ডি ও চোরাচালানের মালামাল আটকে সীমান্ত এলাকায় বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা ও আভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
সোনা উদ্ধার
সম্পর্কিত
সাড়ে ৩ কোটি টাকার স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক
শাহজালাল বিমানবন্দরে ৮ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার
শাহজালালে এপিবিএনের হাতে ৮৯৬ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কারসহ দুই চোরাকারবারি গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
সময় টিভির পরিচালক পদ ফিরে পেলেন আহমেদ জোবায়ের
সময় টিভির পরিচালক পদ ফিরে পেলেন আহমেদ জোবায়ের
দুর্নীতির চার মামলায় গ্রেফতার সালমান এফ রহমান
দুর্নীতির চার মামলায় গ্রেফতার সালমান এফ রহমান
৪৪তম বিসিএস পরীক্ষায় একই ক্যাডারে পুনরায় সুপারিশ প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
৪৪তম বিসিএস পরীক্ষায় একই ক্যাডারে পুনরায় সুপারিশ প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
এবার পুকুর থেকে সাদাপাথর উদ্ধার
এবার পুকুর থেকে সাদাপাথর উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media