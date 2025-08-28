X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
ব্যাংকের ভল্ট থেকে টাকা-ডলার গায়েবের ঘটনায় মামলা

খুলনা প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৩আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৩
দুদক খুলনা কার্যালয়

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স (এসবিএসি) ব্যাংকের খুলনা শাখার ভল্ট  থেকে নগদ টাকা সাড়ে ১০ লাখ টাকা ও তিন হাজার ইউএস ডলার আত্মসাতের ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলা করা হয়েছে। ব্যাংকের ক্যাশ ইনচার্জ মুহাম্মদ জুন্নুরাইন সিদ্দীকি ওরফে তানভীর ও সাপোর্ট স্টাফ এস এম মুহাইমিনুল ইসলাম ওরফে মিঠুকে আসামি করা হয়েছে এ মামলায়।

দুদকের উপসহকারী পরিচালক মহসীন আলী বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা আঞ্চলিক শাখার আকস্মিক পরিদর্শনে এসবিএসি ব্যাংক পিএলসি, খুলনা শাখার ভল্টে রক্ষিত টাকা ও ইউএস ডলারে অমিল পাওয়া যায়। বিষয়টি তদন্তে নেমে দুদক বিভিন্ন সময় ভল্টে রক্ষিত টাকা ও ডলার সরিয়ে আত্মসাতের সত্যতা পায়।

এ ঘটনায় এসবিএসি ব্যাংক ক্যাশ শাখার দুই কর্মকর্তাকে আসামি করে বুধবার (২৭ আগস্ট) মামলাটি করা হয়।

