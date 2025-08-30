X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
জাতীয় পার্টির বিষয়ে আইনি দিক যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৫আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৫
ঝিনাইদহে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলা ‘সুগভীর ষড়যন্ত্র’ বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘নুরের ওপর হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, এটি সুগভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের একটি অংশ।’

শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে ঝিনাইদহে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নুরের ওপর হামলা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক উল্লেখ করে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ‘জাতীয় পার্টি ১৯৮২ সাল থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত মানুষের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করেছে। তারা জুলাই বিপ্লবে আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করেছে। তারা তাদের পুরোনো ইতিহাস উন্মোচন করেছে। তাই নিষিদ্ধের যে দাবি উঠেছে তা আইনগত দিক যাচাই-বাছাই করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

এর আগে সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে টেলিভিশন সেন্টার পাড়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্বোধন করেন অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান। পরে শহরের সরকারি কেশবচন্দ্র (কেসি) মহাবিদ্যালয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অংশ নেন।

