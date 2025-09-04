X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
ব্রিজের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়েন সাংবাদিক বুলু: নৌ পুলিশ

খুলনা প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৬আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৬
সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু

খুলনার সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু সেতু থেকে রূপসা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ‘আত্মহত্যা’ করেছেন বলে জানিয়েছে নৌ পুলিশ। তবে কী কারণে ‘আত্মহত্যা’ করেছেন, সেই রহস্য এখনও উদঘাটন হয়নি।

খানজাহান আলী সেতুর (রূপসা সেতু) ওপরে থাকা দুটি সিসিটিভি ক্যামেরারি ভিডিও ফুটেজ দেখে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন খুলনা নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদ।

এ নিয়ে বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নৌ পুলিশ জানায়, ‘গত ৩১ আগস্ট রাত ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে নৌ পুলিশ খুলনা অঞ্চল রূপসা নদীর খানজাহান আলী সেতুর নিচ থেকে একটি লাশ উদ্ধার করে। লাশের পকেটে পাওয়া জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে মৃত ব্যক্তির নাম ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু (৬০) হিসেবে জানা যায়। যিনি একজন সংবাদকর্মী। এ ঘটনায় মৃত ব্যক্তির ভাই বাদী হয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের লবণচরা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করেন। যা রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ি তদন্ত করছে। ওই মামলার তদন্তকালে ব্রিজের ওপরে থাকা দুটি সিসিটিভি ক্যামেরার ভিডিও সংগ্রহ করা হয়। ভিডিওগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু ৩১ আগস্ট দুপুর ২টা ২০ মিনিটে নিজেই ব্রিজের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়েন।’

নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, ‘ব্রিজের ওপরে থাকা দুটি সিসিটিভি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ বড় পর্দায় দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যায়। যেখান থেকে সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামানের লাশ উদ্ধার হয়েছিল, স্থানটি ভিডিওর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ওই দিনে অন্য কোনও লাশও উদ্ধার হয়নি। ঘটনাস্থল মিলেছে, দিন মিলেছে। সব মিলিয়ে ভিডিওতে যিনি ঝাঁপ দিয়েছেন, তিনি ওয়াহেদ-উজ-জামান বলেই মনে করছি আমরা।’

মঞ্জুর মোর্শেদ আরও বলেন, ‘সেতুর টোল প্লাজার ফুটেজে দেখা গেছে, সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান সেতুতে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেন, এদিক-সেদিক হেঁটেছেন, নিচে তাকিয়েছেন। একসময় সেতুর ৪ নম্বর পিলারের দিক থেকে ঝাঁপ দেন। ফুটেজে তার সঙ্গে অন্য কাউকে দেখা যায়নি। তবে কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি তদন্তাধীন। তদন্ত এগোলে সব পরিষ্কার হবে। ইতিমধ্যে লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য ভিসেরা সংগ্রহ করা হয়েছে।’

এদিকে, বৃহস্পতিবার ফেসবুকে রূপসা সেতু থেকে এক ব্যক্তির ঝাঁপ দেওয়ার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ বলছে, ওই ব্যক্তিই সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু।

তবে তার মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে অধিকতর তদন্তের দাবি জানিয়েছেন খুলনার সাংবাদিকরা। বৃহস্পতিবার খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেইউজে) আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান যদি আত্মহত্যা করেও থাকেন, তবে আত্মহত্যার কারণ, কারও চাপে তিনি বাধ্য হয়েছেন কিনা, তদন্ত করে উদঘাটন করতে হবে। কারণ এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এর পেছনে বহু কারণ থাকতে পারে। সম্প্রতি খুলনার নদ-নদীতে বেওয়ারিশ লাশের সংখ্যা বেড়েছে। এসব লাশ শনাক্ত করা যাচ্ছে না, মৃত্যুর কারণও উদঘাটন করতে পারছে না পুলিশ। 

খুলনা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেইউজের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আমিরুল ইসলাম। সহসভাপতি কাজী শামিম আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ সেনের সঞ্চালনায় সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম মহাসচিব হেদায়েত হোসেন মোল্লা, সহকারী মহাসচিব এহতেশামুল হক, খুলনা সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি মোস্তফা সরোয়ার, বিএফইউজের নির্বাহী সদস্য কৌশিক দে, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সহসভাপতি রাশিদুল ইসলাম, খুলনা প্রেসক্লাবের সদস্যসচিব রফিউল ইসলাম।

