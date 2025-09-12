প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) মাগুরায় রেলওয়ে প্রকল্প ও কবি ফররুখ আহমেদের বাড়ি পরিদর্শনকালে তিনি এ সব কথা বলেন।
প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘দল থাকলে মতপার্থক্য থাকবেই। নাহলে ভিন্ন দল কেন হয়? আপনি যদি আমার মতোই হবেন তাহলে তো আপনি আমার দলই করবেন। সেজন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভিন্নমত থাকবেই। কিন্তু আমরা আবারও বলছি, নির্বাচন ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যেই হবে।’
প্রেস সচিব এর আগে মাগুরায় রেলওয়ে প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি প্রকল্প এলাকায় কবি ফররুখ আহমেদের বাড়ি ঘুরে দেখেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।
পরিবারের সদস্যরা জানান, রেলওয়ে প্রকল্পের কারণে কবির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিবারের দাবি, রেল প্রকল্পটি যেন বসতবাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এ সময় রেলওয়ে প্রকল্পের কর্মকর্তা ও সচিব পরিবারের সদস্যদেরকে আশ্বস্ত করেন এই প্রকল্পের কারণে কবির বসতভিটা অক্ষত থাকবে।