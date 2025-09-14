X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
বাবা-মায়ের কবরে শায়িত হবেন ফরিদা পারভীন, চলছে প্রস্তুতি

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪০আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪০
কুষ্টিয়া পৌর গোরস্থান, ইনসেটে ফরিদা পারভীন

কুষ্টিয়ায় বাবা-মায়ের কবরে শায়িত হবেন ‘লালন সম্রাজ্ঞী’ খ্যাত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। দাফন সম্পন্ন করতে কুষ্টিয়া পৌর গোরস্থানে ফরিদা পারভীনের কবর প্রস্তুত করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া পৌর গোরস্থানে কবর প্রস্তুতের দায়িত্বে থাকা নুরু ইসলাম বলেন, ‘আজ বেলা ১১টার দিকে রাজ্জাক নামের ফরিদা পারভীনের এক আত্মীয় এসে তার বাবা ডা. দেলোয়ার হোসেন ও মায়ের কবরে তাকে দাফন করার কথা জানালে আমরা ফরিদা পারভীনের দাফনের জন্য কবর প্রস্তত করেছি।’

তিনি আরও জানান, ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া পৌর গোরস্থানে মরদেহ পৌঁছালে জানাজা শেষে বাবা-মায়ের কবরে ফরিদা পারভীনের দাফন সম্পন্ন করা হবে।

প্রসঙ্গত, শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টা ১৫ মিনিটের দিকে রাজধানীর ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে অনন্তলোকে যাত্রা করেন লালন সম্রাজ্ঞী ফরিদা পারভীন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
মৃত্যুদাফন
