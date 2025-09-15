সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো পুলিশ কর্মকর্তা-স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাসহ ৩ জনের

যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পুলিশের এক উপপরিদর্শক (এসআই), জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক নেতাসহ তিন জন। ঘটনাটি ঘটে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের ভাঙ্গুড়া বাজারের কাছে। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে ঢাকা থেকে যশোরগামী যাত্রীবাহী নড়াইল এক্সপ্রেসের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশবোঝাই একটি ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- নড়াইলের লোহাগাড়া থানার লাহুড়িয়া তদন্তকেন্দ্রের উপপরিদর্শক নিক্কন আঢ্য (৩৫), জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর (৪০) ও যশোর সদরের বসুন্দিয়া গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে আক্তার হোসেন (৪৮)। আবু জাফর যশোর সদরের ভেকুটিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে। পুলিশের উপপরিদর্শক নিক্কন যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার ছাতিয়ানতলা পুকুরিয়া গ্রামের নিশিকান্ত আঢ্যর ছেলে।
নড়াইলের তুলারামপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলী জানান, আবু জাফর ও আক্তার হোসেনের মরদেহ যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তার মরদেহ নড়াইল মর্গে রয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
তিনি আরও জানান, সোমবার নড়াইল পুলিশ লাইনসে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে নিক্কন আঢ্যের মরদেহ নেওয়া হবে তার গ্রামের বাড়ি যশোরের বাঘারপাড়ার পুকুরিয়া গ্রামে। সেখানে দুপুরের দিকে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।
নড়াইলের তুলারামপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল আলম জানান, নড়াইল-যশোর মহাসড়কের ভাঙ্গুড়া বাজার এলাকায় একটি বাঁশবোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। ঢাকা থেকে যশোরগামী ‘নড়াইল এক্সপ্রেস’-এর একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের সামনের গ্লাস ভেঙে ট্রাকে থাকা বাঁশের সঙ্গে আঘাত লাগে। দুর্ঘটনার পরই ভাঙ্গুড়া বাজারের লোকজন আহতদের উদ্ধার করেন। বাসযাত্রী আক্তার হোসেনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। গুরুতর আহত আবু জাফর ও নিক্কন আঢ্যকে নেওয়া হয় যশোর জেনারেল হাসপাতালে। সেখান থেকে পুলিশ কর্মকর্তা নিক্কনকে ঢাকায় নেওয়ার পথে অবস্থার অবনতি ঘটে। পরে তাকে নড়াইল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।
নিক্কন আঢ্যর বাবা নিশিকান্ত আঢ্য জানান, তার ছেলে মুন্সীগঞ্জে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন। আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে তিনি কর্মস্থল নড়াইলে ফিরছিলেন।
এ ছাড়া নিহত বাকি দুজন একই বাসের যাত্রী হয়ে ঢাকা থেকে যশোরে যাচ্ছিলেন।
যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক জুবায়ের আহমেদ বলেন, ‘আবু জাফরকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়।’
যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা আমীর ফয়সাল বলেন, ‘জাফর স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক। সংগঠনটির যশোর জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি হলে তার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসার সম্ভাবনা ছিল।’