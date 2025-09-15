X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো পুলিশ কর্মকর্তা-স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাসহ ৩ জনের

যশোর প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৬আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:১৬
নিক্কন আঢ্য ও আবু জাফর

যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পুলিশের এক উপপরিদর্শক (এসআই), জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক নেতাসহ তিন জন। ঘটনাটি ঘটে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের ভাঙ্গুড়া বাজারের কাছে। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে ঢাকা থেকে যশোরগামী যাত্রীবাহী নড়াইল এক্সপ্রেসের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশবোঝাই একটি ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- নড়াইলের লোহাগাড়া থানার লাহুড়িয়া তদন্তকেন্দ্রের উপপরিদর্শক নিক্কন আঢ্য (৩৫), জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর (৪০) ও যশোর সদরের বসুন্দিয়া গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে আক্তার হোসেন (৪৮)। আবু জাফর যশোর সদরের ভেকুটিয়া গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে। পুলিশের উপপরিদর্শক নিক্কন যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার ছাতিয়ানতলা পুকুরিয়া গ্রামের নিশিকান্ত আঢ্যর ছেলে।

নড়াইলের তুলারামপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলী জানান, আবু জাফর ও আক্তার হোসেনের মরদেহ যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তার মরদেহ নড়াইল মর্গে রয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

তিনি আরও জানান, সোমবার নড়াইল পুলিশ লাইনসে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে নিক্কন আঢ্যের মরদেহ নেওয়া হবে তার গ্রামের বাড়ি যশোরের বাঘারপাড়ার পুকুরিয়া গ্রামে। সেখানে দুপুরের দিকে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

নড়াইলের তুলারামপুর হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রবিউল আলম জানান, নড়াইল-যশোর মহাসড়কের ভাঙ্গুড়া বাজার এলাকায় একটি বাঁশবোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। ঢাকা থেকে যশোরগামী ‘নড়াইল এক্সপ্রেস’-এর একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের সামনের গ্লাস ভেঙে ট্রাকে থাকা বাঁশের সঙ্গে আঘাত লাগে। দুর্ঘটনার পরই ভাঙ্গুড়া বাজারের লোকজন আহতদের উদ্ধার করেন। বাসযাত্রী আক্তার হোসেনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। গুরুতর আহত আবু জাফর ও নিক্কন আঢ্যকে নেওয়া হয় যশোর জেনারেল হাসপাতালে। সেখান থেকে পুলিশ কর্মকর্তা নিক্কনকে ঢাকায় নেওয়ার পথে অবস্থার অবনতি ঘটে। পরে তাকে নড়াইল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

নিক্কন আঢ্যর বাবা নিশিকান্ত আঢ্য জানান, তার ছেলে মুন্সীগঞ্জে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন। আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে তিনি কর্মস্থল নড়াইলে ফিরছিলেন।

এ ছাড়া নিহত বাকি দুজন একই বাসের যাত্রী হয়ে ঢাকা থেকে যশোরে যাচ্ছিলেন। 

যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক জুবায়ের আহমেদ বলেন, ‘আবু জাফরকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়।’

যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা আমীর ফয়সাল বলেন, ‘জাফর স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক। সংগঠনটির যশোর জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি হলে তার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসার সম্ভাবনা ছিল।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনামহাসড়কনিহত
সম্পর্কিত
গাইবান্ধার তুলসীঘাটে বাসের ধাক্কায় ট্রাকশ্রমিক নিহত
প্রাইভেটকারের চাপায় মোটরসাইকেলের ২ আরোহী নিহত
দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ডভ্যানে প্রাইভেটকারের ধাক্কা, বাবা-মেয়ে নিহত
সর্বশেষ খবর
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
রাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা শুরু, আচরণবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তি
রাকসুর নির্বাচনি প্রচারণা শুরু, আচরণবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তি
ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
যে কারণে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত
যে কারণে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলায়নি ভারত
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
আম্মার শেষ ইচ্ছেটাই পূরণ করেছি আমরা: ফরিদা পারভীনের ছেলে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media