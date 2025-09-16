X
সঠিক সময়ে নির্বাচন না হলে দেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত: শামসুজ্জামান দুদু

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৯
মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদরের মোমিনপুর ইউনিয়নে বিএনপির পথসভায় বক্তব্য রাখেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সঠিক সময়ে না হলে দেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাবে এবং গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদরের মোমিনপুর ইউনিয়নে বিএনপির পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি।

শামসুজ্জামান দুদু আরও বলেন, ‘আওয়ামী লীগ নানাভাবে বিএনপি ও দলের নেতাকর্মীদের ওপর গত ১৬ বছর ধরে যে নির্যাতন করেছে, সেভাবেই তারা এখনও ষড়যন্ত্র করছে। এই দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, থাকতে হবে ঐক্যবদ্ধ। আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে জয়লাভ করাতে হবে। ধানের শীষকে জয়লাভ করাতে হবে, তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে। এর কোনও বিকল্প নেই।’

এরপর আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসককরা ইউনিয়নে পথসভা করেন শামসুজ্জামান দুদু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি নেতা আসিরুল ইসলাম সেলিমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।

